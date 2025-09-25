Il solito Sinner col servizio in più Battuto Cilic, ora c’è Atmane

Il rientro di Jannik Sinner su un campo da tennis dopo la finale di New York è filato liscio e senza problemi. L’altoatesino ci ha messo un’ora e ventuno minuti per rifilare un doppio 6-2 al croato Cilic che a 37 anni è ormai alla fine di una carriera che lo ha visto vincere anche agli Us Open, Ma questo è successo tanti anni fa, adesso la differenza con Sinner è evidente: dopo l’iniziale equilibrio (2-2) Jannik infila cinque game consecutivi vincendo il primo set e mettendo le basi per il secondo. Sinner ha ottenuto due break, al terzo e al quinto gioco e poi ha chiuso al terzo match point dopo aver annullato una palla-break all’avversario.

Migliora il servizio

Alla vigilia della partita Sinner aveva ammesso di aver lavorato molto per migliorare il servizio, visto che agli Us Open le percentuali non erano state soddisfacenti. Stavolta ha messo il 77% di prime palle, con la prima ha vinto il 75% dei punti e con la seconda il 64. Le varianti di gioco invece non sono state molte, Sinner ha giocato tre volte il serve and volley ottenendo il punto una sola volta e ha giocato una sola smorzata con cui si è procurato un set ball. Piccoli passi in un processo di lavoro continuo per avvicinarsi alla perfezione. Nel secondo turno ora Sinner affronterà il francese Terence Atmane che ha recentemente battuto a Cincinnati.