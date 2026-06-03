Il dramma di Berrettini a Parigi Arnaldi in semifinale con Cobolli

Poteva essere ed è stata una festa azzurra. Ma vedere Matteo Berrettini uscire in lacrime dal Roland Garros mette un po’ tristezza. L’ennesimo infortunio di una carriera nella quale ha dovuto spesso fare i conti con il suo fisico non ha dato la possibilità al finalista di Wimbledon 2021 di giocarsi alla pari le chances contro l’amico Matteo Arnaldi. Un problema muscolare alla gamba sinistra sul 7-5, 5-2 per il ligure ha costretto Berrettini al ritiro dopo l’intervento del medico che non è riuscito a risolvere i suoi problemi. In semifinale ci va quindi Matteo Arnaldi e avrà di fronte un altro italiano, Flavio Cobolli che nel pomeriggio aveva battuto il canadese Auger Aliassime. Una semifinale tutta italiana come non si è mai vista in uno Slam e un italiano sicuramente in finale con la speranza che Adriano Panatta, vincitore nel 1976 e incaricato dagli organizzatori di consegnare il trofeo al vincitore, possa metterlo nelle mani di un connazionale. È stata una bellissima avventura per entrambi, accomunati da storie di resilienza e da pronostici ribaltati: prima di Parigi erano fuori dai primi 100, Arnaldi numero 104, Berrettini numero 105. Quest’ultimo, arrivato nei quarti, rientra nella top 50. Arnaldi, che va avanti nel torneo dei miracoli, sale al 34° posto, a soli quattro gradini dal best ranking ottenuto nel 2024. Il Roland Garros segna il suo definitivo ritorno ad alti livelli, dopo aver patito per tutto il 2025 un infortunio al piede destro

La partita

Eppure Berrettini era partito meglio di Arnaldi che nei primi game era apparso quasi frastornato dalla grandezza dell’evento. Berrettini è andato in vantaggio per 3-0 ed ha avuto la palla del 4-0, ma a quel punto Arnaldi ha capito che doveva reagire e lo ha fatto. Le sue risposte al servizio sono diventate convincenti mentre la percentuale di prime palle al servizio di Berrettini diminuiva e il ligure guadagnava campo. Sugli scambi lunghi Berrettini è parso sempre in difficoltà, mentre Arnaldi nonostante fosse reduce dalla maratona con Tiafoe ha dimostrato di stare benissimo. E ha strappato all’undicesimo gioco del primo set con il break che gli ha consentito di chiudere 7-5. Nel secondo set sul 2-1 Berrettini chiede un time out medico per farsi trattare la gamba sinistra. Torna in campo, cerca di resistere, ma dal suo angolo gli fanno segno di mollare per non peggiorare l’infortunio. E allora lascia in lacrime, mentre Arnaldi lo abbraccia.