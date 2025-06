GP Austria, Ferrari debutta con il nuovo fondo: sarà la svolta per Leclerc e Hamilton?

Da una parte le frustrazioni dei piloti che emergono ad ogni Gran Premio, tra la delusione di Lewis Hamilton per una macchina che fa fatica a capire e il nervosismo di Charles Leclerc che da questa stagione si aspettava molto di più, magari non di essere competitivo per il titolo Mondiale ma almeno un pò più vicino alle Mc Laren e a Verstappen, i dominatori della stagione. Dall’altro il lavoro a Maranello che continua e in Austria per il Gran Premio che si svolgerà nel prossimo week-end la Ferrari vara un nuovo fondo della SF-25 che inizialmente era stato pensato per Silverstone e che invece vedrà il debutto sulla pista di Spielberg. Dalle prove libere capiremo se il cauto ottimismo del team principal Vasseur troverà conferme, certo che fare peggio di quello che la Ferrari è riuscita a combinare nei primi dieci appuntamenti della stagione è difficile da ipotizzare.

I problemi da risolvere

Pensare che il nuovo fondo possa improvvisamente riportare la Ferrari ai vertici è utopistico, anche perchè le difficoltà accusate con la sospensione posteriore e i freni (soprattutto ad alte temperature) non sono state ancora risolte. L’impianto frenante ha avuto problemi di surriscaldamento asimmetrico dei dischi anteriori. Un circuito come il Red Bull Ring, che nella prima parte è severissimo con i freni, darà ulteriori indicazioni al team su questo versante. “Riuscire a mettere insieme tutti gli elementi sarà fondamentale. Il fatto che sette delle dieci curve siano a destra, unito ai notevoli cambi di pendenza, rende la sfida ancora più impegnativa. Abbiamo lavorato intensamente a Maranello con l’obiettivo di combinare al meglio tutti i fattori necessari ad avere la migliore prestazione. Charles, Lewis e tutta la squadra sono determinati a fare del loro meglio su una pista che spesso regala una delle gare più spettacolari della stagione” ha spiegato Vasseur in vista dell’appuntamento in Austria.