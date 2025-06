Gattuso allenatore della Nazionale, le frasi del ct dell’Italia

Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell’Italia. Toccherà a lui l’arduo compito di portare la nazionale al Mondiale del prossimo anno in Stati Uniti, Canada e Messico evitando lo choc della terza mancata qualificazione consecutiva. Un impegno enorme, considerato il peso psicologico che schiaccia tutto il movimento e la situazione di classifica maturata dopo la brutta sconfitta dell’Italia in casa della Norvegia. In sintesi: gli azzurri dovranno vincere sempre, sperare in un improbabile passo falso dei norvegesi e prepararsi con cura al più che possibile playoff di marzo. Non è previsto fallimento, non esiste un piano B.

E’ stato scelto per le sue caratteristiche di allenatore, non un giochista ma un tecnico estremamente pratico anche se con un’offerta di calcio aggiornata, e anche e soprattutto per le qualità morali. E’ un ex campione del mondo del 2006 al pari di Gigi Buffon, che lo ha selezionato e proposto al presidente della Figc, Gabriele Gravina, di Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli che lavoreranno a stretto contatto con i giocatori insieme a lui. Una sorta di cabina di regia per uscire dall’emergenza cui è riprecipitato il calcio italiano.

Rino Gattuso è, però, prima di tutto un uomo con un carattere forte, schiena dritta e principi saldi nella terra. E’ così che si è presentato alla nuova missione, cominciando a spargere frasi di forte impatto motivazionale ed emotivo con le quali conta di ricompattare il gruppo della nazionale attorno alla maglia azzurra.

Gattuso ct dell’Italia, le frasi celebri

Ecco le prime frasi forti che Gattuso, neo commissario tecnico dell’Italia, ha voluto dedicare alla nazionale. Messaggi indirizzati non solo ai 35 giocatori da lui chiamati, giro di telefonate che sarà propedeutico alle prime convocazioni quando sarà il momento di tornare in campo, ma a tutto l’ambiente. I tifosi sono scossi dalla prospettiva di una nuova mancata qualificazione al Mondiale: sarebbe la terza consecutiva, un periodo buio senza precedenti nella storia del pallone italiano.

“Non ci sono tante parole da fare. C’è da lavorare, da andare in giro e parlare coi giocatori per entrare nella loro testa”.

“Non ci sono possibilità di sbagliare: la classifica parla chiaro. I margini di errori non ci sono, io ce l’ho bene in testa, dovrò trasmetterlo ai calciatori”.

“La maglia della nazionale pesa, ma la parola paura non deve esistere. Abbiamo la squadra per andare al mondiale”.

“Il mio calcio? Staccarsi l’etichetta del calciatore è difficile. Tutti pensano a un Gattuso tutto cuore e grinta, ma oggi un Gattuso che fa casino, nella mia squadra, non lo metterei per come voglio giocare”.

“La mia vita sarà treni, aerei, vedere i giocatori e fare le scelte migliori…”.

“Se vengo da una serie di fallimenti? Ho mancato la Champions League con il Napoli di un punto facendone 77 e di un punto con il Milan. Con l’Hajduk abbiamo lottato per lo scudetto fino all’ultimo contro chi lo vince da diciannove anni. Dipende da come vengono scritte le cose”.

“Cosa mi ha detto Lippi al telefono non lo posso raccontare, resta tra di noi… Diciamo che mi ha detto c.t… Capite dove voglio arrivare?”.

“Chi viene a Coverciano deve restarci anche se ha un problemino, c’è tutto per curarli. Per essere credibili e non creare delle scuse: chi è convocato in Nazionale sta a Coverciano come si faceva quando giocavo io”.

“Su cosa sarò intransigente? Se non vedo calciatori che vanno a cento all’ora… Bisogna far parlare il campo, bisogna stare lì e andare a mille all’ora”.

“Le parole del presidente del Senato La Russa? Non voglio fare polemica con lui, spero di fargli cambiare idea”.

Le prime immagini di Gennaro Gattuso ct dell’Italia