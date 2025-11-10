Flavia Pennetta, dieci anni dal trionfo agli Us Open (quando non esisteva il boom azzurro)

Dieci anni fa (2015) il trionfo di Flavia Pennetta nella finale tutta italiana degli Us Open. Lei è tornata a New York per ricordare e raccontare quell’impresa oggi che il tennis azzurro domina il mondo

Dieci anni fa il tennis azzurro scriveva una pagina di storia indelebile. La finale tutta italiana agli Us Open femminili, Flavia Pennetta contro Roberta Vinci: amiche, prima ancora che avversarie. Vinse in due set Flavia, perse senza smarrire il sorriso Roberta. Era l’epoca in cui il tennis azzurro era declinato quasi tutto al femminile, grazie alla Pennetta e a Francesca Schiavone, la leonessa di Parigi.

Quel giorno di settembre 2015 sul campo centrale dell’Artur Ashe, Flavia Pennetta alzò al cielo il trofeo più importante della carriera e allo stesso tempo annunciò che a fine stagione avrebbe lasciato il tennis agonistico. “Un privilegio smettere vincendo” spiega oggi che sono passati dieci anni da quel momento, ripercorrendo anche i dubbi dei familiari e dell’allora fidanzato (oggi marito) Fabio Fognini. Lei non ha mai cambiato idea, non rimpiangendo nulla di quanto si possa essere lasciata alle spalle.

A dieci anni da quel trionfo e nel periodo più bello del tennis italiano – a Torino per le ATP Finals ci sono per la prima volta due azzurri qualificati come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti -, Flavia Pennetta è tornata a New York per il docufilm che Sky Sport ha dedicato a lei e alla sua impresa. Si intitola “Flavia a NY – Dieci anno dopo”, disponibile in video e on demand dal 12 novembre 2025 nel pieno della settimana della Finals. Dentro ci sono tutti i piani di racconto di quel Us Open, da quello tecnico attraverso le testimonianze del suo allenatore, a quelli più personali ed emotivi.

“Non è stato solo un giorno storico per il nostro tennis, ma anche per lo sport italiano in generale” dice oggi Flavia Pennetta. E in un’intervista a Panorama.it racconta anche il significato della gestione delle pressioni e delle paure e l’eredità che quei giorni indimenticabili hanno lasciato e che hanno contribuito tutto il movimento ad arrivare fino al dominio di oggi.