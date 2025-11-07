Ferrari, altro disastro in Brasile Leclerc ottavo, Hamilton fuori in Q2

“Non siamo competitivi”. Il commento di Charles Leclerc alla fine della Q3 delle prove della Sprint del Gran Premio del Brasile è indicativo della situazione attuale della Ferrari. E la conferma arriva subito dopo quando Lewis Hamilton non riesce a qualificarsi per la Q1 chiudendo la Q2 con l’undicesimo tempo. A San Paolo con una strana scelta la Ferrari aveva praticamente rinunciato a girare nelle prove libere chiuse con il diciottesimo e diciannovesimo tempo. Poi con le gomme medium le cose non sono migliorate, solo il monegasco è riuscito a ottenere il tempo per giocarsi una chance nella Q1, ma l’ottavo tempo nopn può sicuramente essere considerato soddisfacente per le Rosse che continuano nel loro disgraziatissimo 2025, nel quale le macchine di Maranello non sono riuscite a vincere neanche un gran premio.

Dominio Mc Laren

Il miglior tempo è stato ottenuto dal leader del Mondiale Lando Norris che ha preceduto uno straordinario Kimi Antonelli sulla Mercedes. Subito dopo l’altra Mc Laren di Oscar Piastri che partirà dalla seconda fila affiancato dall’altra Mercedes, quella di George Russell. Quinto Fernando Alonso, autore di un’ottima performance con la sua Aston Martin tanto che aveva chiuso la Q2 con il miglior tempo. Deludente Max Verstappen con la Red Bull, il sesto posto dell’olandese è un segnale negativo anche in vista delle prove ufficiali che determineranno la griglia di partenza di domenica. Ma le speranze di recuperare punti anche nella Sprint a questo punto per Verstappen sembrano poche perchè le Mc Laren sono sembrate le macchine più veloci.

Leclerc frustrato

«Non sono contento, la macchina era molto lenta. Non avevamo brutte sensazioni al volante, ma semplicemente non avevamo passo. C’è qualcosa su cui dobbiamo lavorare per domani», ha spiegato con tono pragmatico ma visibilmente preoccupato Charles Leclerc. «Il primo giro era buono, poi ho perso una scalata verso l’alto e ho lasciato un decimo e mezzo. Anche così, al massimo sarei stato settimo. Dobbiamo capire dove abbiamo perso prestazione, perché non avevo un cattivo bilanciamento, ma la velocità non c’era. Domani ci proveremo comunque, cercherò qualcosa di nuovo, ma non sono sicuro di come andrà». Ancora più amaro il commento di Lewis Hamilton alla fine della giornata: “Cerco di divertirmi, perché a questo punto della stagione devo fare così. Non sta andando bene, ma devo solo divertirmi in qualunque posizione mi trovi, è quello che posso fare“.