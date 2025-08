F1, Leclerc unico rivale delle Mc Laren. Hamilton sesto e ancora scontento

Nelle prove libere del Gran Premio d’Ungheria dominio di Norris e Piastri, Charles dimostra che la sua Rossa è competitiva dietro ai due leader del Mondiale, mentre quella dell’inglese è in ritardo e lui si lamenta con il team per l’assetto

Ancora e sempre Mc Laren, un dominio che sta diventando persino noioso in una Formula 1 nella quale ormai si giocano due partite: quella delle inavvicinabili macchine di Oscar Piastri e Lando Norris e poi il resto dove però ultimamente è la Ferrari di Charles Leclerc a emergere, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton continua ad essere lontano dal monegasco e il feeling con il team non decolla. Leclerc ha chiuso la sessione di prove libere a tre decimi dai “papaya” e nelle prove ufficiali proverà a mettersi in mezzo per interrompere l’egemonia che dura da tre gran premi consecutivi (Austria, Inghilterra e Belgio).

Lando, Oscar e poi Charles

All’Hungaroring sia nella sessione della mattina in quella che del pomeriggio le Mc Laren non lasciano scampo agli avversari. Stavolta è Norris a realizzare il miglior tempo davanti al compagno di scuderia Piastri. Leclerc ottiene il terzo tempo in tutte e due le sessioni, mentre Hamilton è sesto preceduto dalle due Aston Martin con Stroll e Alonso, che hanno confermato un buon passo anche nella simulazione della gara. Anche in questo caso meglio Leclerc (terzo) di Hamilton (quinto), ma il più in difficoltà in tutta la giornata è stato Max Verstappen, a oltre un secondo da Norris, per lui il quattordicesimo tempo mentre Kimi Antonelli ha chiuso al decimo posto. La Red Bull di Verstappen è finita anche sotto investigazione perchè il pilota avrebbe lanciato qualcosa fuori dalla macchina, probabilmente un panno lasciato da uno dei meccanici. Rischia una pesante multa

In Ungheria pochi sorpassi

Sul circuito dell’Hungaroring saranno molto importanti i tempi delle qualifiche ufficiali che determinano la griglia di partenza perchè ci sono poche possibilità di effettuare sorpassi. E da Leclerc sono arrivati segnali positivi anche sul passo gara, ma a Charles serve un giro fenomenale nelle prove ufficiali per conquistare la prima fila. E’ l’unica maniera per sperare di far vivere una brutta domenica a quelli delle Mc Laren.