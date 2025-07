F1, Leclerc terzo dietro le imprendibili Mc Laren

Nel Gran Premio degli umani Charles Leclerc dopo un estenuante duello durato tutta la gara con Max Verstappen conquista il terzo posto salendo sul gradino più basso del podio. Davanti però ci sono le “ingiocabili” Mc Laren di Oscar Piastri e Lando Norris, che a Spa-Francorchamps dominano dal primo giro senza che la vittoria sia mai messa in discussione. Dopo la pole position di Lando Norris basta un solo giro per ristabilire le gerarchie con Oscar Piastri che al primo giro sorpassa il compagno di quadra subito dopo la partenza avvenuta dietro la Safety Car per l’abbondante pioggia caduta, che ha portato a uno slittamento del via di un’ora e mezzo. Norris sembra quasi impreparato alla partenza dietro la Safety, Piastri lo capisce e ne approfitta facendo gara solitaria.

Bene le Ferrari

Strategie diverse per le macchine di Maranello. Leclerc partito terzo riesce a gestire il vantaggio nei confronti di Verstappen, anche dopo il cambio di gomme che avviene per tutti quando la pista si asciuga, il monegasco riesce a mantenere un vantaggio seppur minimo sul pilota della Red Bull che sabato si era imposto nello Sprint. Più emozionante la gara di Hamilton che dopo il disastro nelle qualifiche partiva dal diciottesimo posto e che con un’entusiasmante rimonta è risalito fino al settimo non riuscendo nel tentativo di superare Ocon.

Leclerc soddisfatto

Finalmente un sorriso per le Rosse, non solo per il risultato ma anche per le indicazioni arrivate dalla macchina. Leclerc sottolinea: «Mai facile controllare Verstappen, è stato dietro per tutta la gara. Ma il passo c’era e la macchina è andata bene. Speriamo di mettere presto pressione alle McLaren».