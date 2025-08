F1, Leclerc soltanto quarto e furioso. Continua l’anno nero della Ferrari

Il week-end perfetto di Charles Leclerc e della Ferrari finisce al 40esimo giro del Gran Premio d’Ungheria quando la macchina numero 16 del monegasco dopo l’ultimo cambio gomme comincia a perdere due secondi a giro sulle Mc Laren. Impossibile competere con Lando Norris e Oscar Piastri nonostante la Rossa fosse scattata meglio di tutti al via conquistando il primo posto e dimostrando anche sul passo gara di essere all’altezza delle “papaya”.

Charles furibondo

“A un certo punto ero solo un passeggero” ha detto Charles a fine gara, arrabiatissimo anche con il team. Durante la gara aveva lanciato un primo segnale: “Dopo dovremmo parlare di alcune cose”, E poi prima dell’arrivo è stato durissimo: “Lo avevo detto che dovevate ascoltarmi per gestire certi problemi, così è frustrante. È un miracolo se finiamo sul podio”. E infatti la Ferrari sul podio non ci è finita superata anche dalla Mercedes di George Russell. Già perchè mentre Leclerc lottava in tutti i modi per ottenere un risultato importante la sua Ferrari diventava inguidabile. “Abbiamo un’opportunità all’anno di vincere e probabilmente era questa. Il passo c’era, sono veramente deluso. Per adesso non salvo niente di questa stagione”. Giudizio severissimo per Maranello che va alla sosta estiva con un bilancio imbarazzante.

Norris sbaglia e vince

La vittoria di Lando Norris è stata l’ennesima dimostrazione della superiorità delle Mc Laren su tutti gli altri team. L’inglese ha sbagliato la partenza trovandosi al quarto posto e a quel punto la Mc Laren ha deciso di utilizzare due strategie diverse per i piloti puntando su una sola sosta per Norris, mentre Piastri ne effettuava due. La scelta alla fine ha premiato Norris che sul traguardo ha preceduto di pochi centesimi il compagno di squadra e adesso ha solo nove punti di ritardo dall’australiano. Il Mondiale è un affare di casa Mc Laren mentre la Ferrari si interroga sul suo anno nero. Lewis Hamilton ha disputato un’altra gara anonima, chiudendo al dodicesimo posto. Nono Max Verstappen deluso dalla sua Red Bull: “Quest’anno non vinceremo più una gara”. Decimo posto invece per il diciottenne italiano Kimi Antonelli sulla Mercedes.