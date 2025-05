F1, Leclerc in prima fila a Montecarlo ma le Mc Laren restano le favorite

Aveva in testa solo la pole position Charles Leclerc, l’ha rincorsa in tutte le sessioni di prove e l’ha persa per un decimo all’ultimo giro beffato dalla Mc Laren di Lando Norris.

Il sabato della Ferrari a Montecarlo ha un gusto dolceamaro, perchè le Rosse stavolta dimostrano che i segnali del venerdì non mentivano e che sono competitive come le Mc Laren. Attaccate alle macchine arancioni di Norris e Piastri ma alla fine dell’ora che vale per la griglia di partenza un passo indietro. Per questo Leclerc ha il muso lungo, l’unico piazzamento che gli interessava di fare era arrivare primo. Non c’è riuscito, ma partire dalla prima fila a Montecarlo è comunque un bel vantaggio e se pensiamo che solo una settimana fa a Imola, nel Gran Premio di casa, le Ferrari erano state addirittura escluse dalla Q3, bhè allora possiamo dire che il mondo si è rovesciato e ipotizzare che Leclerc domani faccia il bis nel circuito dove ha vinto l’anno scorso non è una follia.

La conferma che la macchina ha dato risposte positive arriva anche dal quarto tempo ottenuto da Lewis Hamilton che permetterà all’inglese di partire in seconda fila al fianco dell’altra Mc Laren guidata da Oscar Piastri. Quinto con un po’ di delusione Max Verstappen, ma mai dire per scontato il verdetto finale a Montecarlo tanto più quest’anno in cui è stata introdotta una novità regolamentare che obbliga i piloti a fare almeno due soste ai box. Qualcuno ipotizza che chi parte dalle retrovie si fermerà al primo giro per avere poi la pista libera, vedremo.

Leclerc è sembrato un po’ demoralizzato: “Non potevo fare di più”. In effetti il giro di Charles è stato fantastico e la pole sarebbe stata un miracolo perchè evidente a tutti che la Mc Laren è più veloce in ogni circuito. Per la gara di domani il team principal della Ferrari Vasseur non si sbilancia: “A Monaco la strategia è sempre un azzardo, penso che sarà una lotteria”. E poi sulla delusione di Leclerc: “Conosco Charles, so quanto è perfezionista e mi sarei meravigliato se fosse stato contento dopo aver cercato tutte le sessioni di ottenere il miglior tempo”.