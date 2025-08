F1, Leclerc giro perfetto, è in pole. Hamilton delude e si ferma al dodicesimo posto

Per la prima volta nella stagione il monegasco ottiene il miglior tempo in prova precedendo le Mc Laren di Piastri e Norris, nel Gran Premio d’Ungheria fondamentale partire davanti come a Montecarlo. L’inglese escluso alla fine della Q2

Il giro perfetto e per la prima volta nella stagione Charles Leclerc ottiene il miglior tempo. Nel Gran Premio d’Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring il monegasco con un giro perfetto mette la Ferrari davanti a tutti. Sì, anche davanti alle due Mc Laren che stanno dominando il campionato. Una sorpresa dopo le prove della mattina e anche per i tempi che il ferrarista aveva realizzato nella Q1 e nella Q2. Le Mc Laren sembravano ancora una volta irraggiungibili, invece Leclerc ha piazzato il giro perfetto forse approfittando del cambiamento della condizione della pista: la temperatura infatti dalla Q1 alla Q3 è scesa di parecchi gradi a causa del vento e questo fattore climatico sembra essere quello che ha messo in difficoltà Oscar Piastri e Lando Norris.

La sorpresa di Leclerc

Ovviamente felice e molto sorpreso. Alla fine delle prove Leclerc è sceso dalla sua Ferrari numero 16 sorridendo, e ha ironizzato sul suo miglior tempo: “A questo punto non capisco niente di cosa sta succedendo nella Formula 1. Sinceramente la pole-position non era il mio obiettivo qui in Ungheria, anche perchè è stato difficile fare un buon tempo nella Q1 e nella Q2, poi nella Q3 è cambiato tutto. Pensavo di poter puntare al terzo posto, immaginavo che i primi due posti sarebbero stati ancora di PIastri e Norris. Sono sorpreso anche io di aver fatto il miglior tempo, vediamo come va domani”. Felice anche il team principal Fred Vasseur che prova a dare una spiegazione al risultato: ” Per tutta la stagione abbiamo avuto problemi nella Q1 e nella Q2, ma è una questione molto sottile, dal primo posto al decimo ci sono pochi centesimi. Ecco perchè qui una macchina ha ottenuto il miglior tempo e l’altra il dodicesimo”.

Hamilton ancora disastroso

Sarà, ma la spiegazione di Vasseur che cerca di salvare in qualche moda la prestazione di Hamilton, non regge molto. Siamo al quattordicesimo Gran Premio e l’inglese non è mai riuscito, nè in prova, nè in gara a stare davanti al monegasco. Sinceramente da uno che ha vinto sette volte il titolo mondiale ci si aspettava qualcosa di più soprattutto nella preparazione della macchina. Quella di Leclerc migliora, quella di Hamilton continua a realizzare tempi troppo lontani dal vertice. Insomma finora la scelta di affiancare Lewis a Charles non ha dato i risultati sperati e l’investimento non è giustificabile visto che l’inglese ha un ingaggio di 60 milioni a stagione, mentre il monegasco arriva a 34. Ma in pista la differenza è tutta a favore di Leclerc.