F1, Ferrari deludenti a Zandvoort. Comandano sempre le McLaren

Finite le vacanze, la Formula 1 torna in pista in Olanda, ma nelle prime prove libere a Zandvoort sono sempre le McLaren a comandare. Piastri fa il miglior tempo, Norris il terzo e a sorpresa in mezzo alle due macchine dominatrici del Mondiale si inserisce l’Aston Martin di Fernando Alonso. E ancora una volta a eludere le aspettative sono le Ferrari, addirittura disastrose nella prima sessione di prove libere. Va un po’ meglio nel pomeriggio anche se la sessione è condizionata da molti incidenti e quindi i piloti non hanno potuto lavorare più di tanto sulla simulazione del passo gara.

Hamilton meglio di Leclerc

Il riscontro cronometrico per le Ferrari è impietoso, ma stavolta Lewis Hamilton fa meglio del compagno di squadra Charles Leclerc anche se l’inglese è incappato in un testa coda. In ogni caso le macchine di Maranello sono a circa un secondo da Norris, un distacco enorme considerando che la pista è molto corta. Le dichiarazioni della vigilia dei due piloti non hanno trovato riscontro in pista. Dopo la delusione in Ungheria con Leclerc partito in pole position e finito solo quarto per problemi alla macchina, in Olanda si aspettavano miglioramenti che non sono arrivati. In casa Ferrari l’umore è nero come il cielo di Zandvoort. Le previsioni per il Gran Premio infatti danno pioggia soprattutto per la giornata di domenica, un elemento che potrebbe sconvolgere gli equilibri. Magari a favore delle Rosse, perchè per renderle competitive ci vorrebbe un miracolo.