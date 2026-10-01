Europeo 2032, ecco i 14 stadi candidati per ospitarlo in Italia (e quanto costano)

Corrono in 14 ma solo 5 avranno l’onore di ospitare partite dell’Europeo del 2032. Sempre che le vicende di politica sportiva non mettano l’Italia in rotta di collisione con la Uefa con il rischio di incorrere in sanzioni che si tradurrebbero nel vedersi sfilare la cogestione del torneo lasciando campo aperto alla Turchia che rispetto a noi è già pronta per gli impianti e farebbe volentieri da sola.

La Figc ha spedito a Nyon il dossier con i nomi delle 13 città e dei 14 impianti in corsa per Euro2032. Per una sola sede è prevista una doppia candidatura e si tratta di Roma che corre sia con lo stadio Olimpico proprietà del Coni che con il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata che ha ricevuto il via libera della Conferenza dei Servizi a settembre 2026 e punta ad aprire i cantieri nella primavera del 2027.

In tutti gli altri casi, una sola chance con il rischio che qualcuno resti fuori per mancato rispetto dei tempi che saranno rigidi perché il traguardo è fissato a giugno 2031, un anno prima del fischio d’inizio dell’Europeo, termine entro cui gli stadi dovranno essere ultimati e pronti. Anche quelli che oggi non esistono e sono soltanto progetti sulla carta, render, piani a uno stadio più o meno esecutivo.

Corsa a Euro2032, quanto costeranno gli stadi nuovi o ristrutturati

L’Europeo del 2032 è l’ultima chiamata per il calcio italiano, l’occasione estrema (seppure in ampio ritardo) di dotarsi di strutture all’avanguardia per tentare di recuperare terreno rispetto al resto d’Europa e del Mondo. Una scommessa interpretata come tale, finalmente, anche dal Governo che per accelerare il percorso di allineamento alle richieste della Uefa ha introdotto procedure speciali e nominato un Commissario straordinario a fare da facilitatore.

La leva ha funzionato. La maggior parte dei progetti resterà fuori dall’assegnazione delle partite del torneo, ma il calcio italiano si è mosso mettendo in campo investimenti per circa 5 miliardi di euro. A tanto ammonta il totale ipotizzato per costruzione di nuovi impianto e ammodernamento radicale di quelli esistenti, dal momento che solo l’Allianz Stadium di Torino (Juventus) rispetta in pieno i parametri Uefa e lo stadio Olimpico di Roma (Coni) è vicino a farlo.

Nel dettaglio, la sola realizzazione di nuovi stadi presenti nel dossier a Milano (nuovo San Siro), Roma (Pietralata), Bologna (accordo con BolognaFiere), Verona (Bentegodi) e Cagliari (nuovo Riva) vale 2,2 miliardi di euro cui bisogna aggiungere le opere correlate. Inter e Milan hanno presentato un piano da 1,7 miliardi di euro complessivi e i Friedkin ipotizzano di spenderne 1,4 a Pietralata.

A questi bisogna aggiungere gli stanziamenti per le ristrutturazioni che in alcuni casi vanno ben oltre il semplice restyling: 200 milioni di euro per il Maradona di Napoli (unica opzione per il capoluogo campano nonostante i piani di De Laurentiis) e per il Franchi a Firenze, 100 milioni per il Ferraris di Genova, 250 per rifare il San Nicola di Bari eredità sfortunata di Italia ’90, 380 milioni per rifare da zero o quasi il Barbera di Palermo, oltre 100 milioni per l’Arechi di Salerno e una 40ina per il Via del Mare di Lecce.

Euro2032, gli stadi italiani candidati ad ospitarlo

Ecco la lista completa di sedi e stadi indicati nel dossier mandato dalla Figc alla Uefa a completamento della candidatura per organizzare, insieme alla Turchia, l’Europeo di calcio del 2032: