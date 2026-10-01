Il MEI a Faenza: quattro giorni dedicati alla musica indipendente

Dal 1° al 4 ottobre Faenza ospita l’edizione “30 e lode!” del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti. Dopo le oltre 30.000 presenze dello scorso anno, la rassegna torna con concerti, incontri e premi, dando spazio alla scena indipendente e alle nuove generazioni.

Giovedì 1° ottobre si apre in Piazza della Libertà con il Premio Arte Tamburini, dedicato alla musica da ballo romagnola. Saranno premiati Francesca Mazzuccato, la giovane Flaminia Boscolo e il brano “Festa Figarola” di Lorenzo Kruger. La serata renderà omaggio anche a Giampiero Cicognani, maestro di ballo recentemente scomparso.

Venerdì sarà dedicato alle sonorità urban e rap, con il rapper Fiore come ospite speciale e una serie di esibizioni di artisti emergenti del territorio.

Il programma di sabato 3 ottobre riunisce alcuni degli appuntamenti principali. Cisco riceverà il Premio Italiano Musica Indipendente 2026, mentre Motta celebrerà i dieci anni dell’album La fine dei vent’anni con un incontro e un’esibizione. La Targa MEI Artista Emergente andrà a Lamante. Tra gli altri riconoscimenti, il Premio MEI per la migliore canzone indipendente dell’anno sarà assegnato a España Circo Este e Duo Bucolico per “Boicotta il palazzetto”; Birthh riceverà il Premio Giovani MEI-Exitwell e il Premio Italiano Videoclip Indipendente.

La giornata comprende anche la finale del contest Onda Rosa Indipendente, la prima nazionale del documentario Quando passa Paolo, dedicato a Paolo Benvegnù, e l’apertura della Fiera del Disco, che proseguirà domenica. In serata, spazio alla tradizionale Notte Bianca del MEI.

Domenica 4 ottobre la rassegna si chiuderà all’insegna dell’inclusione e della spiritualità. Ai The Gang andrà il Premio MEI alla carriera; la serata si concluderà con il Coro Ologramma e altri cori nell’esecuzione del Cantico delle Creature, seguita da un flash mob corale.