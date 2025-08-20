El Pais contro Sinner dopo Cincinnati: “Lui si riposa e intanto Alcaraz gioca”

Alla faccia del fair play che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno sempre dimostrato in un rapporto di assolut correttezza, dalla Spagna arriva un attacco al nostro tennista dopo il ritiro nella finale di Cincinnati per problemi fisici. Il quotidiano spagnolo racconta le ultime ore del numero uno al mondo spiegando che lunedì, il giorno della finale, si è voluto presentare lo stesso in campo nonostante le sue condizioni fisiche lo sconsigliassero e poi ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad Alcaraz.

Retropensieri e sospetti

Quindi, vi chiederete, qual’è il problema? Sinner sta male e si ritira. E invece no. Secondo El Pais quello di Sinner sarebbe stato un ritiro strategico, tanto che il giorno dopo l’italiano per l’indisposizione ha deciso di rinunciare a giocare il doppio misto. Così potrà riposarsi in vista degli Us Open mentre Alcaraz sarà in campo al fianco della Radacanu nel doppio misto e consumerà altre energie. La polemica ci pare pretestuosa così come i sospetti che continuano ad esserci intorno a Sinner per ogni sua decisione. La realtà è che nel tennis si giocano troppe partite e gli atleti ne risentono soprattutto se si gioca nelle condizioni di Cincinnati con 35 gradi di temperatura e il 60 per cento di umidità. Nella semifinale contro Alcaraz il tedesco Zverev non stava in piedi ed è rimasto in campo per onor di firma, di questo vantaggio dello spagnolo non c’è traccia su El Pais, che invece alimenta sospetti su Sinner. Meno male che tra Jannik e Carlos il clima sia ben diverso. Sì stimano e si rispettano e saranno il top del tennis per chissà quanto tempo. Se poi ogni tanto vincerà Sinner come a Wimbledon gli spagnoli si mettano il cuore in pace e prendano esempio dal loro campione invece di inventare retroscena senza senso.