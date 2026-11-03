Dramma in Spagna: il giocatore de Miguel muore dopo uno scontro con il portiere avversario

Jesús de Miguel Alameda non ce l’ha fatta. L’attaccante del Tenerife, ricoverato in ospedale dopo un terribile scontro con il portiere dell’Andorra, Jesus Owono, è morto senza più riprendersi. Era stato salvato in campo e trasferito d’urgenza in terapia intensiva, vittima di un arresto cardiorespiratorio di oltre 15 minuti: troppo gravi le conseguenze dell’impatto. Le sue condizioni erano state definite gravi ma stabili nella serata di lunedì 2 novembre e sono precipitate nel corso della notte con un peggioramento che ha portato al decesso.

La morte di de Miguel è stata annunciata con un comunicato ufficiale dal Tenerife, il club per il quale giocava: “Strappati dal dolore, con un nodo in gola e incapaci di credere che questo sia vero, dal CD Tenerife comunichiamo la tragica scomparsa, questo martedì, 3 novembre 2026, alle 8:00, di Jesús de Miguel Alameda. Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa attenuare questo sentimento colmo di tristezza. Siamo accanto alla sua famiglia devastata, accanto ai suoi cari, accanto a tutto il tinerfeñismo che oggi piange per questo crudele epilogo. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia per ogni singola dimostrazione di sostegno ricevuta e, allo stesso modo, chiede, di cuore, il massimo rispetto per la loro privacy in questi terribili momenti”.

L’incidente è avvenuto in pieno tempo di recupero quando la sfida tra Tenerife e Andorra, seconda divisione spagnola, era sul punteggio di 2-2. L’attaccante ha inseguito un pallone per un possibile contropiede e all’altezza del cerchio di centrocampo è stato travolto dal portiere avversario in uscita. Owono ha alzato il ginocchio destro colpendo con estrema violenza sul petto de Miguel, stramazzato a terra e raggiunto dai soccorsi che hanno a fatica riattivato la sua circolazione cardio respiratoria.

Da qui la corsa in ospedale e l’inutile attesa. Owono era stato immediatamente espulso in campo dal direttore di gara e in Spagna infuriano le polemiche per la violenza del suo intervento a centrocampo: uscita pericolosissima e che ha avuto un esito fatale. Jesùs de Miguel era nato il 21 settembre 1996 ed era a Tenerife dalla scorsa stagione.