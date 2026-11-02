Harley-Davidson Sprint 440, la libertà diventa più accessibile: debutto a EICMA

La libertà ha una nuova porta d’ingresso nel mondo Harley-Davidson. Si chiama Sprint 440 ed è la motocicletta con cui la casa americana punta a rendere ancora più accessibile il piacere delle due ruote, senza rinunciare allo stile, al carattere e alle sensazioni di guida che hanno reso celebre il marchio di Milwaukee. Una moto compatta, leggera e pensata per trasformare ogni spostamento in un’occasione di divertimento, dal traffico cittadino alle strade extraurbane.

La nuova Harley-Davidson Sprint 440 farà il suo debutto pubblico a EICMA, il Salone internazionale delle due ruote in programma a Milano dal 5 all’8 novembre. Il suo arrivo nelle concessionarie aderenti è previsto a livello globale, con tempi e disponibilità differenti a seconda dei mercati. Alla base del progetto c’è la collaborazione con Hero MotoCorp, uno dei principali produttori motociclistici al mondo, con cui Harley-Davidson ha sviluppato una proposta destinata ad ampliare il proprio pubblico.

«La nuova Harley-Davidson Sprint 440 è il nostro invito a mettersi in sella», ha dichiarato Artie Starrs, presidente e CEO di Harley-Davidson. L’obiettivo è rivolgersi a una platea trasversale: chi si avvicina per la prima volta alle motociclette, chi desidera tornare a guidare dopo una pausa e chi, pur avendo già esperienza, cerca un mezzo semplice, agile e divertente.

Un’anima Harley in formato compatto

La Sprint 440 conserva gli elementi stilistici che richiamano immediatamente l’identità Harley-Davidson. La posizione di guida, l’inclinazione della forcella, il serbatoio scolpito, il parafango posteriore corto e la sella fastback contribuiscono a definire un’impostazione cruiser, reinterpretata attraverso dimensioni contenute e una maggiore accessibilità.

Il design è stato studiato per coniugare tradizione e modernità. Il faro anteriore sospeso, le finiture lavorate del motore e dei cerchi in alluminio fuso e il silenziatore rastremato sono alcuni degli elementi distintivi del progetto. Anche i dettagli grafici giocano un ruolo importante: le tre colorazioni disponibili, Dark Billiard Gray, Vivid Black e Teal Thunder, sono caratterizzate da una grafica arancione sul serbatoio, con un motivo a scacchi deformato e la scritta Harley-Davidson.

Sulle fiancatine compare inoltre Harley Hare, un nuovo personaggio grafico che richiama agilità, rapidità e divertimento. Una scelta che sottolinea la vocazione della Sprint 440: una Harley-Davidson pensata per essere vissuta con leggerezza, senza perdere la propria personalità.

Sella bassa e peso contenuto: la facilità al centro del progetto

Uno degli aspetti più interessanti della nuova Sprint 440 riguarda l’ergonomia. L’altezza della sella con pilota a bordo è di 671 millimetri, una misura che favorisce l’appoggio dei piedi a terra e contribuisce a trasmettere maggiore sicurezza nelle manovre da fermo. Il profilo stretto della moto e la forma rastremata della seduta aiutano ulteriormente a rendere più semplice la gestione del mezzo.

Il peso in ordine di marcia è di 189 chilogrammi. Un dato che, insieme alle dimensioni compatte e alla frizione assistita, punta a rendere la Sprint 440 più intuitiva anche per chi non ha grande esperienza motociclistica.

Harley-Davidson mette inoltre a disposizione diverse soluzioni per personalizzare la posizione di guida. Le selle accessorie Reach e Tallboy consentono di adattare l’ergonomia alle differenti stature, mentre la Brawler Solo è pensata per chi preferisce viaggiare da solo, privilegiando un’impostazione più essenziale.

Il monocilindrico da 440 cc: coppia ai bassi regimi e consumi contenuti

Il cuore della Sprint 440 è un motore monocilindrico da 440 cc, raffreddato ad aria e olio, progettato per privilegiare semplicità meccanica, facilità di utilizzo e costi di gestione contenuti.

La potenza massima raggiunge i 27 cavalli, equivalenti a 20 kW, a 6.000 giri al minuto. La coppia massima è di 38 Nm a 4.000 giri. Numeri che raccontano una motocicletta pensata più per la fruibilità quotidiana e per un’erogazione pronta che per la ricerca delle prestazioni assolute.

La corsa lunga del pistone favorisce infatti la disponibilità di coppia ai regimi inferiori, rendendo più agevoli le partenze da fermo e le accelerazioni nel traffico. Il sistema di iniezione ele