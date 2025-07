Donnarumma, il portiere mai amato a Parigi che merita il Pallone d’Oro

Il portiere della Nazionale è stato uno dei maggiori artefici della conquista della Champions League del Psg, ha il contratto in scadenza nel 2026 ma il club dell’emiro quatariota non fa offerte per il rinnovo, anzi punta su Chevalier del Lilla

A 26 anni Gigio Donnarumma è nel pieno della sua maturazione calcistica. Il portiere del Psg e capitano della nostra Nazionale è reduce da una stagione strepitosa. E’ grazie alle sue parate soprattutto nella partita contro il LIverpool, se il Psg è riuscito finalmente a vincere la Champions League dopo gli investimenti miliardari degli anni precedenti che avevano prodotto solo fallimenti. Se il Pallone d’oro fosse ancora una cosa seria il vincitore designato sarebbe lui, invece probabilmente la rivista France Football che organizza l’evento, non vede l’ora di assegnarlo a Dembelè, grande attaccante reduce da un’ottima stagione sicuramente ma non decisivo come Gigio.

Antipatico ai francesi

Del resto Donnarumma non è mai stato amato in Francia, anzi è stato spesso messo in discussione soprattutto dall’Equipe, il prestigioso quotidiano sportivo francese che ha evidenziato gli errori e quasi mai sottolineato i meriti. E a volte sono stati creati casi inesistenti come quando a febbraio del 2023 si parlò di una spaccatura tra Donnarumma e il resto della squadra, in particolare con il capitano Marquinhos e Neymar, in occasione di una contestazione dei tifosi dopo due sconfitte del Psg. La colpa di Donnarumma sarebbe stata quella di aver accettato di parlare con i tifosi mentre il resto della squadra avrebbe preferito evitare il confronto. Un anno prima era stato attaccato per l’errore commesso in occasione della partita con il Real Madrid e anche lì si era parlato di un litigio (poi smentito) con Neymar. Insomma la vita per lui non è stata facile al Psg, eppure Gigio a Parigi si trova benissimo, lì è nato suo figlio e vorrebbe rinnovare il contratto.

Rinnovo e alternative

Però il tempo stringe e ancora le parti non si sono messe a tavolino. Donnarumma ha un ingaggio di 7,5 milioni a stagione, molto lontano da quello di Dembelè che ne guadagna 16 e punta ovviamente a un rialzo importante. Il problema è che il Psg non ha fatto offerte al momento. Anzi, nel frattempo ha avviato una trattativa con il Lilla per Lucas Chevalier (23 anni), giovane portiere che in Nazionale è il secondo di Maignan. La trattativa è ben avviata e intorno ai 40 milioni si può chiudere. A quel punto la situazione di Donnarumma non sarebbe facile da gestire a meno che il Psg non metta in conto di perdere a parametro zero uno dei portieri più forti del mondo a giugno dell’anno prossimo. Più facile che il club quatariota stia pensando di vendere Donnarumma in questa sezione di mercato. Il Manchester City è la squadra che più si è interessata al portiere azzurro, anche perchè deve sostituire Edeerson. Ma in Premier anche il Chelsea e il Manchester United potrebbero essere interessate. Poi c’è il Real Madrid, che non rinuncia mai all’idea di prendere grandi giocatori. Thibaut Courtois ha 33 anni e il contratto in scadenza l’anno prossimo, anche se Florentino Peres è innamorato soprattutto dei grandi attaccanti, il Real Madrid dovrà porsi il problema del successore del portiere belga. E chi meglio di Gigi? Per il momento sono tutte ipotesi. Donnarumma si gode le vacanze in Costa Smeralda, ma al ritorno a Parigi la situazione andrà affrontata e allora si capirà quali sono le intenzioni del Psg su Donnarumma, sperando che i pregiudizi dei francesi nei confronti del nostro portiere siano spazzati via da quanto ha dimostrato sul campo.