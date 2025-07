Chi era Diogo Jota, attaccante del Liverpool morto in un incidente

Diogo Jota, attaccante del Liverpool e del Portogallo, è morto in un drammatico incidente stradale in Spagna. Con lui anche il fratello André. Lascia una moglie e tre figli: ecco chi era

Il mondo del calcio in lutto per la tragica morte di Diogo Jota, attaccante di 28 anni del Liverpool e del Portogallo. Il giocatore è rimasto vittima di un grave incidente stradale verificatosi nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2025 nella provincia di Zamora, dove si trovava nel periodo estivo di sospensione dell’attività agonistica. Sposato da poco più di una settimana e padre di tre figli, Diogo Jota era in compagnia del fratello André a bordo dell’autovettura che è uscita di strada al chilometro 65 della strada A-52 nei pressi di Palacios de Sanabria prendendo fuoco.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, anche attraverso alcune testimonianze di persone che hanno assistito all’incidente, l’auto di Jota e del fratello, anche lui calciatore professionista, è uscita fuori strada dopo una sbandata prendendo fuoco. L’incrndio ha coinvolto anche la vegetazione circostante. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Djogo Jota, chi era l’attaccante del Liverpool morto in un incidente

Diogo Jota, classe 1996, giocava nel Liverpool dal 2020 dopo essere sbarcato in Premier League tre anni prima con la maglia del Wolverhampton reduce dall’esplosione con il Porto. Pagato da Reds 45 milioni di euro, Jota si era presto rivelato uno dei giocatori più importanti della squadra inglese con la quale ha conquistato il titolo di campione d’Inghilterra poche settimane prima della morte, due Coppe di Lega (2022 e 2024), una FA Cup (2022) e si era guadagnato un posto da colonna del Portogallo vincitore della Nations League nel 2019 e 2025.

Attaccante esterno, prediligeva la corsia sinistra per le sue scorribande che lo portavano spesso a concludere verso la porta. Importanti i numeri da attaccante: 136 resti segnate in 298 partite con le maglie dei club (65 in 182 con il Liverpool) e 14 in 49 match con il Portogallo.