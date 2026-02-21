Garlasco, cosa può cambiare ora: le nuove consulenze e il nodo dell’alibi

C’è una parola che torna con insistenza, quando si parla del caso Garlasco in queste settimane: decisivo. Non è un’esagerazione giornalistica, ma la fotografia di una fase in cui le carte si stanno muovendo davvero. Dopo anni di processi e una condanna definitiva per Alberto Stasi, l’indagine aperta dalla Procura di Pavia su Andrea Sempio per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi riporta il caso in un territorio di verifica tecnica, più che di narrazione.

Non è il tempo delle suggestioni. È il tempo delle consulenze.

I prossimi passi: il peso delle analisi scientifiche

Il cuore della nuova fase investigativa è nelle verifiche tecniche attese nelle prossime settimane. Il RIS di Cagliari è chiamato a pronunciarsi sugli accertamenti genetici; la Bloodstain Pattern Analysis dovrà ricostruire dinamica, traiettorie e posizione dell’aggressore; l’anatomopatologa Cristina Cattaneo è attesa con una relazione che potrebbe incidere sulla lettura delle ferite e dei tempi; infine, la consulenza informatica sui computer di Chiara Poggi e di Stasi punta a chiarire accessi, file, eventuali elementi rimasti in ombra.

Sono passaggi che possono rafforzare l’ipotesi di un concorso oppure svuotarla. Gli scenari sono chiari: rinvio a giudizio per Sempio, archiviazione o, nell’ipotesi più avanzata, una responsabilità accertata come concorrente nel delitto. La differenza la farà la coerenza tra i dati tecnici e la ricostruzione complessiva.

La scena del crimine: «C’è stato accanimento»

Il ritorno alle testimonianze dei carabinieri intervenuti in via Pascoli restituisce la dimensione materiale della violenza. Sangue in più punti della casa, segni di un’aggressione feroce e ripetuta. Non un singolo colpo, ma una sequenza.

Un dettaglio torna centrale: la porta a soffietto con tracce ematiche che suggerirebbero fosse chiusa durante l’aggressione. È un elemento che incide sulla dinamica e che, nel contesto di un’indagine per concorso, assume un peso diverso. La disposizione delle macchie, la distribuzione del sangue, la collocazione degli ambienti non sono semplici particolari tecnici: sono potenziali indicatori della presenza o meno di più soggetti.

In questa fase, la Bloodstain Pattern Analysis non è un esercizio accademico, ma uno strumento per verificare la compatibilità tra scena e ipotesi investigative.

Il giallo dello scontrino: un alibi da verificare

L’altro fronte sensibile riguarda l’alibi di Andrea Sempio, legato a uno scontrino. L’autenticità del documento non sembra essere in discussione. La domanda è un’altra: chi lo ha materialmente ritirato?

In un’indagine in cui la dimensione temporale è cruciale, la differenza tra presenza personale e acquisizione indiretta può essere determinante. Non si tratta di una sfumatura marginale, ma di un punto che incide sulla collocazione di Sempio nelle ore dell’omicidio.

Anche qui, la chiave è nella verifica: compatibilità orarie, riscontri oggettivi, coerenza tra dichiarazioni e dati materiali.

Nuove carte e vecchi interrogativi

Sul tavolo restano anche altri elementi che hanno riacceso il dibattito: nuove carte della Procura su file e accessi al computer di Chiara, l’ipotesi di un movente diverso da quelli finora discussi, il ritorno di figure rimaste ai margini ma mai del tutto chiarite, intercettazioni e dettagli che riemergono.

Il caso Garlasco non è più soltanto la storia di una condanna definitiva. È la verifica di quanto quella verità giudiziaria sia completa o meno. Una distinzione sottile ma fondamentale.

La settimana appena trascorsa non ha prodotto una svolta clamorosa. Ha però segnato un avanzamento: le verifiche tecniche sono entrate nel vivo e la prospettiva di una decisione – in un senso o nell’altro – non è più astratta.

Decisivo, appunto. Non per il clamore, ma per il peso delle prove.