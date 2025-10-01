Dal baby Parma al Napoli dei vecchi: la classifica della Serie A per età media delle squadre

Tra il Parma di Cuesta, giovanissimo anche lui perché siede in panchina pur essendo un classe 1995, e il Napoli di Conte ballano cinque anni e mezzo d’età media. Gli emiliani sono i più giovani della Serie A, i partenopei i più ‘esperti’ nella fotografia scattata dal CIES Football Observatory in questo inizio di stagione. Non guardando alla sola carta d’identità della rosa, ma misurando partita dopo partita l’impiego dei calciatori come titolari e il loro minutaggio. La realtà, insomma, non solo le buone intenzioni.

Il risultato è sorprendente in Italia e nel resto d’Europa. Sorprende, ad esempio, che prendendo in considerazione solo i cinque campionati top del Vecchio Continente la seconda squadra più giovane di tutte sia niente meno che il Psg detentore della Champions League e che ha fatto incetta di premi individuali e di gruppo nel recente Pallone d’Oro. I ragazzi di Luis Enrique sono scesi in campo con un’età media di 24,09 anni, superati solo in questa speciale classifica dallo Strasburgo (21,45) e appena prima del Parma di Cuesta (24,26).

Club con ambizioni nemmeno comparabili con quelle parigine. La seconda sorpresa viene dalla constatazione che il Psg non rappresenta l’eccezione ma la regola: nella Top20 delle leghe di Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia ci sono anche altri big come Chelsea (4°), Barcellona (14°), Tottenham (16°), Manchester City (17°) e Real Madrid (19°).

Tradotto: tutti hanno scelto di percorrere la strada degli investimenti su talenti da formare e valorizzare, appoggiandosi a tecnici che non si fanno problemi a buttarli in campo. La differenza tra noi e loro è nella capacità di spesa, enormemente superiore per i club della Premier League o multinazionali come il Psg che possono scegliere il meglio (e più sicuro) anche a livello giovanile. Una scommessa controllata, insomma, non un azzardo.

La classifica della Serie A per età media dei titolari

E la Serie A? Si trova in mezzo al guado. Oltre al Parma che è sul podio assoluto (3°), nei primi venti posti ci sono solo Como (18°) e Juventus (20°). I bianconeri sono l’unica grande che può competere in questa particolare corsa alla… gioventù, considerato che l’età media dei titolari nelle prime giornate del campionato domestico è inferiore ai 26 anni (25,70), perfettamente allineata a quella, per esempio, del nuovo Real Madrid.

La classifica delle venti del nostro campionato, però, conferma anche che chi vuole vincere si affida spesso e volentieri all’usato sicuro. Non deve sorprendere, dunque, che in coda ci siano Napoli, Inter e Milan ad occupare tre delle quattro posizioni ‘esperte’: la rivoluzione può attendere. Ecco la graduatoria della Serie A (dalla più giovane alla più anziana):