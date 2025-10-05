Crampi, Sinner si ritira a Shanghai Tornerà in campo il 15 a Riad

E’ finito con un ritiro il torneo di Shanghai per Jannik Sinner. Nel terzo turno dell’Atp 1000 contro l’olandese Griekspoor il tennista azzurro si è arreso ai crampi alla gamba destra sul 3-2 per l’olandese nel terzo set. Sinner ha accusato i primi dolori nel secondo set, poi ha ripreso bene giocando il suo solito tennis ma nel quarto game ha cominciando a zoppicare vistosamente tenendosi la gamba destra. A quel punto ha praticamente smesso di giocare aspettando soltanto il cambio di campo e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Ma non è bastato e Jannik ha ricominciato a zoppicare per poi comunicare all’avversario che non era più in grado di continuare. Le condizioni climatiche estreme che si stanno registrando in questi giorni a Shanghai, con un tasso di umidità tra l’85% e il 90%, possono aver accelerato il processo di disidratazione favorendo l’emergere dei crampi.

Rientro il 15 a Riad

Ora Sinner avrà una settimana di riposo. Il suo rientro in campo è previsto a Riad per l’esibizione dal 15 al 18 ottobre. Poi dal 20 sarà impegnato nel torneo di Vienna, il programma proseguirà con il Masters 1000 di Parigi dal 27 ottobre, prima dell’atto conclusivo di Torino: le Atp Finals dal 9 novembre. Jannik non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione alle finali di Coppa Davis, in calendario a Bologna dal 18 al 23 novembre.