Cobolli si sveglia troppo tardi Eliminato da Zverev a Madrid

Finisce contro il numero tre del mondo Aleksander Zverev l’avventura di Flavio Cobolli nel torneo Atp Master 1000 di Madrid. Il tedesco vince in due set contro l’azzurro prendendosi così la rivincita della semifinale di Monaco di Baviera che era stata vinta dal romano. Ma si è giocato praticamente solo un set, il secondo, perchè nel primo Cobolli non è mai riuscito a entrare in partita. Forse l’emozione per una partita di così alto livello in un palcoscenico tanto prestigioso, forse la disabitudine a giocare sul centrale della Caja Magica, dove tutto è ampliato rispetto agli altri campi. Fatto sta che Zverev con la solita solidità ha infilato cinque game consecutivi mentre Cobolli non riusciva in nessun modo a tenergli testa. Chiusura del set per 6-1 per il tedesco senza nessun problema.

Un’altra partita

Nel secondo set è iniziata un’altra partita, l’unica che ha giocato Cobolli che ha ritrovato i suoi colpi migliori e con l’autostima è cresciuto il livello del suo gioco.Ha lottato su ogni palla arrivando fino al 4-4, poi sul servizio in vantaggio 30-15 ha commesso errori decisivi che hanno consentito a Zverev di strappargli il servizio. Il tedesco è andato a servire per il match ma si è ritrovato sotto 15-40, Cobolli non ha sfruttato le due palle-break avute a disposizione, Zverev ha ribaltato la situazione e ha chiuso 6-4. Un’ora e mezzo di gioco in tutto e tanti rimpianti per il romano che a Madrid ha giocato comunque un ottimo torneo e adesso nella sua Roma vorrà ancora stupire.

Domai tocca a Sinner

Jannik Sinner resta dunque l’ultimo italiano in gara a Madrid. Jannik giocherà domani la semifinale contro Arthur Fils per disputare la quarta semifinale di fila del suo 2026, quinta in carriera in un 1000 su terra. Sinner punta a vincere il torneo di Madrid per diventare il primo giocatore a vincere cinque Masters di fila e soltanto il secondo (dopo Djokovic) a trionfare in tutti gli eventi di categoria. L’avversario non è da sottovalutare, Fils che è uno dei giocatori più in forma del momento.