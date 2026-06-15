Taobuk illumina Taormina con oltre 200 ospiti internazionali

Entra nel vivo la stagione culturale italiana con la sedicesima edizione di Taobuk-Taormina International Book Festival. Ideato da Antonella Ferrara, l’evento, promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo e Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina, del Comune di Taormina, di ENI e di BPER, inaugura i lavori giovedì 18 giugno e per cinque giorni ospiterà oltre 200 ospiti internazionali con un programma che spazia dalla letteratura al cinema, dalla musica alle arti visive e dalla geopolitica alla scienza. Come ogni anno, Taobuk ha un tema conduttore che quest’anno è la Fiducia. “La fiducia è oggi il vero spazio in cui si misura la tenuta delle nostre società”, ha spiegato Ferrara, presidente e direttrice artistica del festival, “È ciò che consente alle istituzioni di essere credibili, alla conoscenza di essere condivisa, alle relazioni di durare nel tempo. Per questo Taobuk chiama a raccolta a Taormina oltre duecento protagonisti della cultura contemporanea, provenienti da trenta Paesi, per un confronto aperto tra discipline, linguaggi e visioni. Un laboratorio internazionale in cui la fiducia viene interrogata nelle sue molteplici dimensioni: etica, politica, economica, scientifica”. Sabato 20 giugno, infatti, il Teatro Antico di Taormina ospiterà il Taobuk Gala con la consegna degli Award eponimi, che verrà trasmesso su Rai 1 il 16 luglio. Ad aggiudicarsi il riconoscimento, gli scrittori Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura, Haruki Murakami, Dacia Maraini, Jonathan Coe, Donato Carrisi, il poeta Adonis, l’artista Anish Kapoor, il cardinale Gianfranco Ravasi, il direttore d’orchestra Vitali Alekseenok, il Premio Nobel per l’Economia Esther Duflo, l’attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi, il filosofo e giornalista Bernard-Henri Lévy e l’artista Valerio Adami, che ha realizzato il Manifesto di Taobuk 2026. Agli scrittori Felicia Kingsley e Eduardo Mendoza, inoltre, sarà conferito il Premio Sicilia. Fiducia, dunque, è territorio di confronto e riflessione che si snoda in sei aree tematiche: La parola che ci tiene insieme con Haruki Murakami, Jonathan Coe, Dacia Maraini, Cristina Dell’Acqua, Eduardo Mendoza, Donato Carrisi, Adonis, Abdulrazak Gurnah, Jan Brokken; Come si diventa umani con Matteo Saudino, Vito Mancuso, Rocco Bellantone, Francesco Mennini, Domenico Scopelliti, Beatrice Zerbini, Monica Calcagni, Felicia Kingsley, Massimo Maugeri, Valerio Callieri, Salvo Filetti, Orazio Tomarchio, Romina Caruana, Rosario Blandino, Alessandra Strano, Mario D’Agostino; Il patto sociale con Luciano Fontana, Giovanni Malagò, Giulio Biino, Paolo Zangrillo, Angelino Alfano, Federico Fubini, Paolo Gentiloni, Manuel Valls, Marc Lazar, Bernard-Henri Lévy, Federico Zatti, Gherardo Colombo, Paola La Salvia e Miguel Gotor, Lucetta Scaraffia, Matteo Collura, Gianfranco Ravasi, Urbano Cairo, Massimo Bray, Alfio Bonaccorso, Massimo Gaggi, Tamara Jadrejcic, Chiara Colosimo, Antonio Balsamo e Matteo Piantedosi; Il futuro è una promessa? con Esther Duflo, Innocenzo Cipolletta, Francesco Cicione, Raffaella Case, Luigi Gianniti, Maurizio Molinari, Elvira Amata, Bernardo Campo, Cateno De Luca, Pietro Franza, Andrea Iacomini, Barbara Bellomo, Ludovica Mauri, Stefano Mauri, Annandrea Vitrano e Alessandra Tripoli; Umani e macchine con Davide Casaleggio, Antonella Poce, Cosimo Accoto, Giorgio Metta, Massimo Gulisano e Giuliana Panieri e Geografie della fiducia con Maria Attanasio, Stefania Auci, Elvira Seminara, Leonardo Colombati, Antonio Spadaro, Giuseppe Sottile, Barbara Bellomo, Maria Elisa Aloisi, Virginia Spanò, Giulio Perrone, Anna Giurickovic Dato, Igiaba Scego, Massimiliano Ossini, Lorena Spampinato, Eleonora Lombardo, Anish Kapoor, Shamma Al Bastaki, Valeria Bruni Tedeschi, Fabio Del Giudice, Stefano Mauri, Lino Morgante, Nino Rizzo Nervo, Gaetano Savatteri, Silvio Viale, Nicola Gardini.