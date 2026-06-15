Corea del Sud e Italia, dagli Uffizi al Museo Egizio: la nuova diplomazia culturale di Seoul

Durante la visita di Stato del presidente Lee Jae Myung, Corea del Sud e Italia rafforzano i rapporti culturali tra Uffizi, Museo Egizio e nuove collaborazioni museali

Mentre i riflettori erano puntati sugli incontri istituzionali tra il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Firenze si stava consumando un passaggio destinato a lasciare il segno nel lungo periodo. Tra le sale degli Uffizi, culla del Rinascimento italiano e uno dei musei più celebri al mondo, Corea del Sud e Italia hanno posto le basi per una nuova stagione di cooperazione culturale che va ben oltre una semplice collaborazione tra istituzioni museali.

La firma dell’accordo tra le Gallerie degli Uffizi e il Museo Nazionale della Repubblica di Corea rappresenta infatti il tassello più visibile di un fenomeno più ampio. Dopo aver consolidato la propria presenza globale attraverso musica, cinema, serie televisive e industria creativa, Seoul sta investendo sempre di più nella diplomazia culturale. E l’Italia, dagli Uffizi al Museo Egizio di Torino, è diventata uno dei partner più interessanti di questa strategia.

La firma è avvenuta nella Biblioteca Magliabechiana degli Uffizi alla presenza del presidente Lee Jae Myung, della first lady Kim Hye Kyung, del ministro degli Esteri Cho Hyun, dell’ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia Kim Choon-goo e dell’ambasciatrice d’Italia in Corea Emilia Gatto. A sottoscrivere l’intesa sono stati il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde e il direttore del National Museum of Korea You Hong-jun, dando ufficialmente il via a una collaborazione che comprenderà scambi di collezioni, mostre, attività educative, programmi di ricerca, conservazione e restauri.

La visita di Lee Jae Myung e la nuova fase delle relazioni tra Roma e Seoul

La tappa agli Uffizi si inserisce all’interno della visita di Stato che Lee Jae Myung ha compiuto in Italia, uno dei momenti diplomatici più significativi dall’insediamento del nuovo presidente sudcoreano.

Nel corso degli incontri ufficiali con Mattarella e Meloni, Italia e Corea del Sud hanno deciso di rafforzare ulteriormente una relazione già molto solida sul piano economico, industriale e tecnologico. I due Paesi hanno annunciato l’intenzione di elevare la cooperazione bilaterale a una “partnership strategica speciale”, il più alto livello previsto dalla diplomazia sudcoreana.

La cultura occupa un ruolo sempre più importante all’interno di questo rapporto. Non è un caso che proprio durante la visita presidenziale sia stata firmata un’intesa destinata a coinvolgere alcune delle più prestigiose istituzioni museali dei due Paesi.

Negli ultimi vent’anni la Corea del Sud ha costruito uno dei più efficaci sistemi di soft power al mondo, trasformando la cultura in uno strumento di influenza internazionale. Cinema, televisione, musica, letteratura, moda e industria creativa hanno contribuito a ridefinire l’immagine del Paese sulla scena globale. Oggi Seoul sembra pronta a compiere un ulteriore passo avanti, puntando sempre di più anche sul patrimonio storico e sulle grandi istituzioni culturali.

Dagli Uffizi al National Museum of Korea

L’intesa firmata a Firenze coinvolge una delle più importanti istituzioni museali europee e il principale museo della Corea del Sud.

Il National Museum of Korea, situato nel cuore di Seoul, custodisce centinaia di migliaia di reperti che raccontano la storia della penisola coreana dall’antichità all’età contemporanea. È una delle istituzioni culturali più prestigiose dell’Asia e negli ultimi anni ha accelerato il proprio processo di internazionalizzazione, aumentando le collaborazioni con musei e fondazioni di tutto il mondo.

L’accordo con gli Uffizi consentirà alle due istituzioni di sviluppare progetti congiunti, organizzare mostre, condividere competenze nel campo della conservazione e creare nuove opportunità di scambio culturale tra Italia e Corea del Sud.

La scelta di Firenze non è casuale. Gli Uffizi rappresentano uno dei simboli della cultura italiana nel mondo e custodiscono opere che hanno contribuito a definire la storia dell’arte occidentale. Costruire un rapporto diretto con questa istituzione significa per Seoul rafforzare ulteriormente la propria presenza all’interno dei grandi circuiti culturali internazionali.

Secondo quanto emerso durante la visita, l’intesa potrebbe aprire la strada anche a future esposizioni dedicate ai capolavori custoditi dal museo fiorentino. Un’ipotesi che testimonia l’ambizione del progetto e l’interesse crescente della Corea del Sud verso il patrimonio artistico italiano.

Il ruolo del Museo Egizio di Torino

Ma Firenze non è l’unica città italiana coinvolta in questa nuova stagione di cooperazione.

Pochi giorni prima della visita del presidente Lee Jae Myung, il Museo Egizio di Torino ha annunciato un importante progetto destinato al pubblico coreano. Nel 2027 la mostra itinerante “Revealing Ancient Egypt” arriverà infatti prima al Sejong Museum of Art di Seoul e successivamente al Keimyung University Haengso Museum di Daegu.

L’esposizione comprenderà 343 reperti provenienti in gran parte dai depositi del museo torinese e offrirà al pubblico coreano un accesso senza precedenti a una delle più importanti collezioni egizie del mondo.

Osservando insieme i due progetti emerge chiaramente una tendenza. La Corea del Sud non guarda soltanto all’Italia contemporanea, ma anche a quel patrimonio storico e artistico che continua a rappresentare uno dei più potenti strumenti di attrazione culturale del Paese. Dal Rinascimento custodito agli Uffizi fino all’archeologia del Museo Egizio, Seoul sta investendo in relazioni culturali capaci di creare valore e dialogo nel lungo periodo.

L’Italia al centro della nuova Korean Wave

Per comprendere davvero il significato di questi accordi bisogna guardare a ciò che è accaduto negli ultimi anni.

Se un decennio fa la Corea del Sud occupava uno spazio marginale nell’immaginario culturale italiano, oggi concerti, festival, mostre, cinema, letteratura e collaborazioni istituzionali raccontano una realtà completamente diversa. La firma agli Uffizi non nasce nel vuoto: è il risultato di una relazione culturale che negli anni si è fatta sempre più intensa e strutturata.

La presenza culturale coreana in Italia è cresciuta in maniera impressionante. Milano è diventata una tappa sempre più frequente per tour e concerti di artisti coreani. I fan meeting registrano numeri sempre più importanti. Festival dedicati alla cultura coreana attirano migliaia di visitatori. Le università ampliano i corsi di lingua e studi coreani. Il numero di italiani interessati alla Corea continua ad aumentare.

Negli ultimi anni il pubblico italiano ha assistito all’arrivo di un numero crescente di concerti K-pop, showcase, eventi dedicati alla cultura coreana e incontri con artisti che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili. Parallelamente, manifestazioni come il Florence Korea Film Fest si sono trasformate in uno dei principali punti di riferimento europei per il cinema coreano, contribuendo a costruire un dialogo culturale sempre più profondo tra i due Paesi.

Non è un caso che proprio durante la sua visita in Toscana Lee Jae Myung abbia citato il Florence Korea Film Fest, sottolineando il ruolo che il festival svolge dal 2003 nella promozione del cinema coreano in Europa e auspicando nuove opportunità di collaborazione dopo l’accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Corea del Sud.

Quello che stiamo osservando è l’evoluzione naturale della Korean Wave. La prima fase è stata dominata dalla cultura pop: musica, cinema, serie televisive, webtoon e piattaforme streaming. La nuova fase appare invece più strutturata e istituzionale, fatta di musei, collaborazioni accademiche, programmi culturali e grandi progetti internazionali.

In altre parole, Seoul non sta più soltanto esportando contenuti. Sta esportando cultura come infrastruttura di relazioni internazionali.

Un ponte culturale destinato a crescere

La visita italiana di Lee Jae Myung e gli accordi firmati in questi giorni raccontano una storia che va oltre la cronaca diplomatica.

Per anni il ponte tra Italia e Corea è stato costruito attraverso il cinema, la televisione, la musica e la curiosità crescente del pubblico europeo verso il Paese asiatico. Oggi quel ponte si sta allargando.

Le opere custodite agli Uffizi potrebbero un giorno raggiungere Seoul, mentre centinaia di reperti del Museo Egizio si preparano già a incontrare il pubblico coreano. Allo stesso tempo, concerti, festival, eventi culturali e collaborazioni accademiche continuano ad avvicinare due Paesi geograficamente lontani ma sempre più connessi.

È il segnale di una Korean Wave che sta entrando in una fase nuova, più matura e più ambiziosa. Una fase in cui la Corea del Sud non esporta soltanto intrattenimento, ma costruisce relazioni culturali destinate a durare ben oltre una stagione televisiva, una canzone o un successo al botteghino.

Se la prima fase della Korean Wave è passata attraverso schermi, piattaforme streaming e palchi da concerto, la seconda sembra voler entrare nei musei. E la firma agli Uffizi suggerisce che l’Italia potrebbe essere uno dei principali laboratori europei di questa evoluzione.