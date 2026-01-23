Casse sesto a Kitzbuhel in SuperG Brignone ha in testa solo Cortina

E’ di Mattia Casse il miglior piazzamento degli azzurri nel superG dispitato a Kitzbuhel sulla mirica “Streif”. Domani i velocisti saranno ancora in pista per la libera su una delle piste iconiche dello sci alpino. La vittoria è andata a Marco Odermatt, leader ella coppa del mondo che vedeva il superG come un allenamento per la libera ma intanto si è preso anche questa vittoria in una gara molto corta e con distacchi minimi, tanto che Innerhofer che ha chiuso decimo a 41 anni e si è detto molto soddisfatto della sua prova ha accumulato solo 57 centesimi di ritardo dal vincitore. Casse sta lottando per un posto all’Olimpiade di Milano-Cortina: “Sicuramente so che posso essere più veloce, ma è una vita che faccio una guerra contro i miei pensieri, e oggi sono contento di quello che ho messo in campo. Ho sciato forte, una prova solida”. Piazzamento fondamentale per la convocazioni alle Olimpiadi: “Io vado avanti per la mia strada, avevo i miei obbiettivi, vediamo adesso cosa succederà”.

Paris ottavo e Franzoni dodicesimo

Un po’ di delusione per Dominique Paris e soprattutto per Matteo Franzoni dopo l’impresa di Wengen: l’ottavo e il dodicesimo posto non possono essere soddisfacenti, forse gli azzurri sono stai penalizzati dai pettorali molto bassi perchè la pista è sembrata diventare più veloce col passare degli atleti. Paris è partito molto forte ma ha commesso qualche errore: “Ho attaccato, dovevo essere più preciso, quell’attimo di errore mi è costata tanta velocità. Sapevo già al traguardo che non sarebbe bastato il mio tempo”. Autocritico anche Franzoni: “Fino a metà ero messo bene, primo al secondo intermedio”, spiega il 24enne. “Poi sono andato troppo a sinistra, e ora che ho ripreso la linea ho perso veramente tanto. La pista abbastanza facile, la neve era bella. C’era solo un passaggio tattico e l’ho sbagliato, mi rimprovero un pochino, ma è andata così. Speriamo bene per domani, sono fiducioso”.

Brignone testa l’Olympia

Dopo il sorprendente rientro a Plan de Corones Federica Brignone si è trasferita a Cortina per allenarsi sull’Olympia delle Tofane che sarà teatro delle gare delle Olimpiadi. La campionessa mondiale in carica ha bisogno di lavorare sulle gare di velocità e testerà la sua condizione nel prossimo week-end a CRans Montana dove sono in programma un superG e una discwsa libera. Con ancora un paio di settimane a disposizione per migliorare la velocità la Brignone sembra intenzionata a partecipare a tre gare alle Olimpiadi di MIlano-Cortina: slalom gigante, superG e discesa libera. Ma prima di provare a stupire di nuovo il mondo c’è un altro appuntamento a cui Federica tiene molto. Sarà lei infatti, il 6 febbraio, insieme ad Amos Mosaner, la portabandiera della nostra nazionale a Cortina. Le ragazze arriveranno a Cortina il 3 febbraio, mentre il 5 ci sarà la prima prova della discesa e poi dopo l’emozione dell’inaugurazione, Federica Brignone sarà in pista l’8 febbraio per la discesa libera, poi il 12 sarà il turno del superG e il 15 il gigante, la gara preferita e più attesa. Da campionessa mondiale in carica, andrà a caccia dell’unico titolo che ancora le manca, dopo il bronzo olimpico del 2018 e l’argento del 2022.