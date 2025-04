Capolavoro di Leclerc in Arabia. Primo podio per la Ferrari

Finalmente è arrivato il primo podio della stagione per la Ferrari anche se sul gradino più basso del podio. Con una gara magistrale Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto il Gran Premio d’Arabia a Gedda dietro alla Mc Laren di PIastri assoluta dominatrice e alla Red Bull di Verstappen. Prima e dopo la sosta, Piastri e Verstappen fanno la loro gara senza mai impensierirsi. La lotta vera è per il podio: la combattono Charles Leclerc, Lando Norris (in rimonta dalla decima posizione) e George Russell. Il pilota della Mercedes tiene la terza posizione fin quando gli regge la gomma, ma oggi la W16 non ha passo e subisce così passivamente i sorpassi di Leclerc e Norris, che peraltro hanno pneumatici più freschi rispettivamente di nove e 14 giri avendo allungato al massimo il primo stint. Straordinario il monegasco sia nella prima parte di gara , quando fa durare le gomme medie come nessuno, sia nella seconda fase, quando si difende dall’assalto di Norris pur in inferiorità di mescola e conquista il primo podio del 2025 per la Ferrari.

A Maranello difatti si salva solo Leclerc: Lewis Hamilton, al netto di una buona partenza, chiude al settimo posto e non è mai aggressivo nemmeno contro Kimi Antonelli, che gli sta davanti senza problemi. Le prime gare di Hamilton con la Ferrari, a parte la miracolosa Sprint cinese, sono state molto deludenti anche nel confronto con il compagno di squadra, il tabellino Lewis vs Charles recita 0-5 per il monegasco. Dalla Cina in poi il divario con Leclerc è sempre cresciuto con un distacco di 12 secondi a Suzuka, 8 in Bahrain con la Safety Car e ben 31 a Jeddah. In Australia e a Shangai Hamilton reggeva il confronto con Charles ma adesso è crollato definitivamente.

Situazione frustrante per l’inglese, mentre il monegasco è apparso molto soddisfatto a fine gara: “Sono contento della mia prestazione e del team, è stata una gara perfetta. Ci manca la performance in qualifica, il degrado gomma invece è molto buono. Ho capito qualcosa che mi darà prestazioni, ora bisogna migliorare perché mi sento bene in macchina. Difficile colmare il gap con McLaren prima di Barcellona, là sarà una tappa importante”. La Formula 1 ora si ferma per una settimana e torna nel primo weekend di maggio con l’appuntamento di Miami. Quello della Florida sarà il secondo evento Sprint del 2025