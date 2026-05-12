Derby di Roma, scontro tra Prefettura e Lega Serie A: ricorso al Tar contro il rinvio del campionato

Alla fine ha deciso la Prefettura smentendo quanto annunciato dalla Lega Serie A: per questioni di ordine pubblico Roma-Lazio rinviata al giorno dopo e con essa i match delle altre in corsa per l’Europa.

Scontro senza precedenti intorno alla penultima giornata della Serie A, quella del derby di Roma e della contemporaneità con l’ultima giornata degli Internazionali d’Italia di tennis. La Prefettura ha deciso che vanno tutti in campo lunedì 18 maggio con orario serale, in deroga al divieto che da un anno il Viminale impone all’orario delle 20,45 per il derby tra Roma e Lazio, correggendo quanto deciso dalla Lega Calcio Serie A che aveva piazzato la sfida dell’Olimpico la domenica all’ora di pranzo. Una scelta fatta “alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico”.

La soluzione scontenta i vertici di via Rosellini che ha così immediatamente impugnato il provvedimento presentando ricorso al Tar per bloccare la decisione della Prefettura. Uno scontro quasi senza precedenti. “È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio” ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

La Lega Calcio Serie A si oppone allo slittamento al lunedì, in giorno feriale, di metà della penultima giornata del campionato con disagi pere centinaia di migliaia di spettatori. Anche per questo era stato tentato il colpo di mano anticipando la definizione del calendario senza attendere l’esito di Napoli-Bologna. La vittoria dei felsinei al Maradona non ha fatto altro che aggiungere un altro match a quelli che devono, obbligati dal regolamento, essere giocati in contemporanea perché vedono impegnate squadre in lizza per lo stesso obiettivo.

In contemporanea con il derby anche altre quattro partite

Lo spostamento a lunedì 18 maggio sera non riguarda, dunque, solo Roma-Lazio che è la sfida che si porta dietro le questioni legate all’ordine pubblico. Problema nato nella scorsa primavera a causa dei gravi incidenti verificatesi per la stracittadina con decine di feriti tra tifosi e forze dell’ordine. Allora il Viminale aveva disposto che la sfida dell’Olimpico non si sarebbe più potuta disputare se non alla luce del sole e così è stato a settembre in occasione del girone d’andata.

Per il ritorno, però, si è aggiunta la concomitanza con l’ultima giornata degli Internazionali d’Italia nel vicinissimo Foro Italico. Non un ostacolo insormontabile se non ci fosse stato di mezzo il derby, infatti la finale di Coppa Italia così come è stato per Lazio-Inter di campionato, si gioca regolarmente senza alcun timore. Prefettura e Questura, però, hanno posto il veto e nemmeno far anticipare alle 12,30 il derby è stato ritenuto accettabile.

Insieme a Roma-Lazio passano alla serata di lunedì 18 maggio anche Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli che vedono impegnate tutte le contendenti per i posti in Champions League. Il resto della giornata rimane programmato su domenica quando il clou sarà alle 15 per Inter-Verona con successiva festa scudetto dei nerazzurri, mentre in serata si incroceranno i destini di chi lotta per non retrocedere: Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Torino-Cagliari.

Le reazioni della politica

Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l’esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. E’ brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice. Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis”.

“Sono molto contento della decisione della Prefettura di posticipare il derby Roma-Lazio, previsto per domenica in concomitanza con la finale maschile degli internazionali del tennis, a lunedì 18, alle 20.45. Ringrazio il prefetto Giannini per aver prontamente corretto questa superficiale presa di posizione della Lega Calcio che mi auguro in futuro sappia pianificare meglio il proprio calendario” il commento di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Il caso sarà al centro di una richiesta di chiarimenti al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, presentata da AVS.