Ballando con le Stelle 2026, arriva Anna Safroncik: sette concorrenti, nuovi maestri e rivoluzione in giuria

Dopo i primi sei nomi ufficiali, Milly Carlucci annuncia Anna Safroncik. Intanto prende forma la squadra dei maestri e cresce l’attesa per una giuria destinata a cambiare volto

Il mosaico di Ballando con le Stelle 2026 continua a comporsi e, a poco più di un mese dal ritorno dello show su Rai 1, Milly Carlucci sta svelando progressivamente non soltanto i concorrenti chiamati a mettersi alla prova sulla pista, ma anche i professionisti che li accompagneranno e alcuni degli elementi destinati a cambiare il volto della ventunesima edizione. Dopo Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione e Riccardo Rossi, già annunciati nei giorni scorsi, il settimo nome ufficiale è quello di Anna Safroncik. Alla data del 25 agosto i concorrenti confermati restano dunque sette, mentre per gli altri nomi circolati nelle ultime settimane manca ancora l’annuncio della produzione.

Anna Safroncik è la settima concorrente ufficiale

L’annuncio di Anna Safroncik è arrivato attraverso i canali social di Ballando con le Stelle, seguendo la formula scelta quest’anno dalla produzione per costruire progressivamente il cast. L’attrice ha raccontato di amare da sempre la danza senza avere mai realmente imparato a ballare, nonostante provenga da una famiglia nella quale il ballo occupa invece un posto importante.

Per Safroncik si tratta quindi di una sfida che va oltre la semplice partecipazione televisiva. Nata in Ucraina e cresciuta professionalmente in Italia, è diventata uno dei volti più riconoscibili della fiction italiana grazie a produzioni come CentoVetrine, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa e Le tre rose di Eva, fino ai lavori più recenti come Colpa dei sensi. «Con il cuore ballo, ma con il corpo non so come si fa», ha spiegato nel video con cui ha annunciato il proprio ingresso nello show.

La sua presenza aggiunge al cast un altro profilo proveniente dalla recitazione e conferma la strategia di Milly Carlucci, che anche quest’anno ha costruito una rosa volutamente eterogenea, nella quale convivono televisione, sport, musica e personaggi che per la prima volta scelgono un’esposizione televisiva di questo tipo.

I sette concorrenti confermati di Ballando con le Stelle 2026

Il cast ufficiale è composto, per il momento, da Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Anna Safroncik. La produzione continua però a procedere con annunci scaglionati e il fatto che Milly Carlucci abbia già spiegato nelle scorse settimane che il cast è stato definito lascia prevedere ulteriori rivelazioni.

Tra i nomi che continuano a comparire nelle indiscrezioni ci sono, in particolare, l’ex sacerdote e creator Alberto Ravagnani e l’attore e modello Simone Susinna, ma al momento nessuno dei due può essere inserito nell’elenco dei concorrenti ufficiali. È una distinzione importante, considerando la quantità di anticipazioni circolate durante l’estate e il sistema scelto dalla trasmissione, che rende effettiva una partecipazione soltanto nel momento in cui arriva il video di presentazione pubblicato dai canali ufficiali.

Ballando 2026, prende forma anche il cast dei maestri

Le novità non riguardano soltanto i vip. Negli ultimi giorni Ballando con le Stelle ha iniziato infatti a svelare anche i professionisti che accompagneranno i concorrenti durante la gara, con un equilibrio tra ritorni e nuovi ingressi.

Tra le conferme più significative c’è Nikita Perotti, reduce dalla vittoria dell’edizione 2025 insieme ad Andrea Delogu, mentre tornerà anche Giovanni Pernice, già vincitore nel 2024 con Bianca Guaccero e secondo classificato lo scorso anno al fianco di Francesca Fialdini. È stata confermata inoltre Erica Martinelli.

Due, invece, le new entry finora annunciate. La prima è Gioia Giovanatti, ballerina romana con esperienze professionali internazionali; il secondo è Leonardo Lini, fratello di Giada Lini, già noto al pubblico televisivo per Amici e forte anche dell’esperienza nella versione irlandese di Dancing with the Stars, che ha vinto in coppia con Katelyn Cummins.

Il 24 agosto sono poi arrivate altre due conferme: Rebecca Gabrielli e Anastasia Kuzmina saranno nuovamente sulla pista di Rai 1. Il gruppo dei maestri finora ufficializzati comprende quindi Nikita Perotti, Gioia Giovanatti, Giovanni Pernice, Leonardo Lini, Erica Martinelli, Rebecca Gabrielli e Anastasia Kuzmina.

La vera rivoluzione sarà in giuria

Se il cast dei concorrenti viene svelato lentamente, il capitolo più delicato resta però quello della giuria. Una certezza esiste già: Selvaggia Lucarelli non farà parte della nuova edizione, dopo aver scelto di proseguire il proprio percorso televisivo a Mediaset. Sono invece indicati come confermati Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre l’assetto completo del tavolo dei giudici non è ancora stato comunicato ufficialmente.

I due nomi intorno ai quali si concentra ormai da settimane l’attenzione sono quelli di Barbara D’Urso e Alberto Matano. La prima tornerebbe a Ballando in un ruolo completamente diverso dopo essere stata una delle concorrenti più osservate della scorsa edizione; il secondo potrebbe invece lasciare la tradizionale posizione a bordo pista e il ruolo legato al tesoretto per entrare direttamente nella giuria.

A rafforzare queste indiscrezioni è stato nelle ultime ore Ivan Zazzaroni, che parlando della possibile nuova composizione ha spiegato che «si parla di Barbara d’Urso e Alberto Matano», aggiungendo però che ufficialmente non c’è ancora nulla. Una precisazione fondamentale: l’orientamento sembra ormai piuttosto chiaro, ma l’annuncio della Rai e della produzione deve ancora arrivare. Anche il futuro di Fabio Canino resta quindi da definire pubblicamente.

Addio al Foro Italico: Ballando trasloca a Saxa Rubra

Il cambiamento, quest’anno, sarà anche fisico. Dopo vent’anni, Ballando con le Stelle lascia infatti l’Auditorium Rai del Foro Italico e si trasferisce negli studi di Saxa Rubra. A confermare direttamente il trasloco è stata Milly Carlucci, che ha paragonato il passaggio a una nuova sede a un vero cambio di casa, capace di obbligare la squadra a ripensare alcuni elementi dello spettacolo e, potenzialmente, anche la sua veste scenografica.

La ventunesima edizione partirà sabato 3 ottobre 2026 in prima serata su Rai 1. Per allora dovranno essere completati gli ultimi tasselli: il resto dei concorrenti, gli abbinamenti con i maestri e soprattutto quella nuova giuria che, dopo anni di sostanziale continuità, potrebbe rappresentare la trasformazione più evidente del prossimo Ballando con le Stelle.