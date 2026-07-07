Argentina, pazzesca rimonta in 13′ Egitto eliminato ma urla di rabbia

L’Argentina è stata sull’orlo del baratro per 77 minuti, a un passo dall’eliminazione. Rigore sbagliato da Messi (il secondo consecutivo dopo quello con l’Austria, mai successo nella storia del Mondiale), due gol dell’Egitto e pure un altro in maniera inspiegabile che ha scatenato le proteste in campo e negli spogliatoi. Ma i campioni del mondo in carica quando tutto è perso risorgono: Scaloni capisce che bisogna rischiare tutto: dentro Lautaro e Nico Gonzalez insieme a Messi e Julian Alvarez. Romero va a fare il centravanti e riapre la partita con un gol di testa, Messi si fa perdonare l’errore dal dischetto e firma il 2-2, Enzo Fernandez di testa raccoglie un cross al bacio di Lautaro e fa 3-2. Trionfo Albiceleste, Messi capocannoniere con 8 gol, la sua fantastica storia al Mondiale continua, ma è stata a un passo dai titoli di coda. L’Argentina ha fatto la partita sin dall’inizio, ma l’errore di Messi dagli undici metri ha schoccato la squadra di Scaloni che ha mostrato tutti i suoi limiti difensivi soprattutto sugli esterni dove Molina e Tagliafico pensano solo ad attaccare ma in fase difensiva coprono poco. Così l’Egitto ha sorpreso in velocità i campioni del mondo e resta da capire il motivo dell’annullamento del gol di Zico, pochi minuti prima del 2-0 firmato dallo stesso giocatore.

Egitto furioso

A fine partita è esplosa la rabbia dell’Egitto. Il ct Hossam Hassan ha tuonato: “Oggi tocca all’Egitto, chissà chi sarà il prossimo. È proprio per questo che i tifosi provano frustrazione davanti alla Var. Invece di parlare della splendida rete dell’Egitto, tutti discutono degli arbitri. Decisioni come questa possono cambiare l’intero corso di un Mondiale. Mi prendo la responsabilità e le conseguenze di ciò che dico. Questa è stata una partita chiaramente condizionata e lo hanno visto tutti. Non capisco perché invitino le squadre a partecipare se comunque si desidera che l’Argentina vinca. L’arbitro ha subito delle pressioni, altrimenti certe decisioni non si spiegano. Si tratta di una partita a eliminazione diretta e hanno annullato un gol importantissimo per qualcosa che, a mio parere, non ne giustifica l’annullamento. Il calcio sta diventando ossessionato dal trovare motivi per annullare i gol invece di premiare il gioco offensivo”. Furioso anche Zico, autore del momentaneo 2-0 per gli egiziani: “L’arbitro è stato scorretto, completamente scorretto. È stata una palese ingiustizia. Era chiaramente di parte contro di noi. Non possiamo andarcene così mentre stavamo vincendo 2-0 contro l’Argentina. Il torneo è stato truccato, che Dio lo punisca. Congratulazioni all’Argentina per aver già vinto la Coppa del Mondo, è tutto pianificato”.

Svizzera ai rigori

Nell’altro ottavo di finale Svizzera e Colombia non si sono fatti male per 120 minuti e alla fine i rigori hanno premiato gli svizzeri che adesso affronteranno l’Argentina nei quarti.