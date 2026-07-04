Antonelli cannibale: Sprint e pole Ma Hamilton e Leclerc ci sono

Il pomeriggio perfetto di Kimi Antonelli e la sua Mercedes. Ormai su questo talento italiano che sta dominando la Formula 1 non c’è più niente da aggiungere, a 19 anni è già un fuoriclasse e non molla niente come tutti grandi campioni. Prima la vittoria nella Sprint e poi il giro più veloce per guadagnarsi la pole position in vista della gara di domani. Kimi in partenza ha visto sfilare via la Ferrari di Hamilton che dà l’impressione di essere un osso duro per il Mondiale, ma poi all’undicesimo giro lo ha superato di slancio grazie alla maggiore potenza della sua Ferrari e poi ha mantenuto il primato fino in fondo. La sua prima vittoria nella Sprint non può che renderlo felice. “Con Lewis nella Sprint ci siamo divertiti, sono stati dei giri molto intensi perché eravamo molto vicini. Ho deciso di aspettare per passare al momento giusto e sono riuscito poi a mantenere la posizione, un bel risultato per il via di questo weekend. Con la squadra stiamo facendo un grande lavoro, ma non possiamo fermarci: dobbiamo continuare a crescere e tenere le stesse performance perché gli altri si stanno avvicinando. Ferrari è velocissima e anche Red Bull e McLaren“. L’attenzione poi passa al compagno di squadra: “George trova sempre qualcosa durante il weekend, quindi credo che in qualifica sarà forte. Io mi sento bene in macchina e farò ancora del mio meglio, vedremo come andrà”.

La pole

Solo poche ore dopo Kimi Antonelli ha voluto ribadire al mondo della Formula 1 che è lui il più veloce. Spettacolare il suo giro chiuso con 175 millesimi su Charles Leclerc e 347 su Lewis Hamilton. Ma la vera sorpresa di questi due giorni sono le Ferrari, il passo avanti delle SF-26 è inaspettato soprattutto in un circuito veloce come Silverstone. Hamilton in Inghilterra si sente a casa sua, ma le prove di oggi hanno riportato alla ribalta anche Charles Leclerc dopo il brutto periodo passato dal monegasco per gli errori di Monaco e Barcellona. “Sappiamo che la Mercedes è davanti – ha spiegato Leclerc – ma io sono felice di aver finalmente trovato un feeling con la macchina e il risultato è positivo, soprattutto pensando alle premesse con cui eravamo arrivati qui a Silverstone, molto preoccupati del deficit di potenza su questo circuito. Siamo rimasti felicemente sorpresi e dobbiamo continuare a spingere”. Un atteggiamento che renderà l’inizio della gara di domani ancora più interessante: “Perché Kimi ha un grande passo – ha concluso Leclerc – ma noi cercheremo di rendergli la vita più dura possibile”. Dietro le due Ferrari quarto tempo per Russell poi la sorpresa Hadjar sulla Red Bull quindi Norris, Verstappen e Piastri con le Mc Laren in evidente difficoltà e Max per la prima volta preceduto dal suo compagno di squadra.