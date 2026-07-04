Harry torna a Londra, ma senza Meghan e i figli: ecco cosa blocca il viaggio dei Sussex

Il principe Harry sarà a Londra senza Meghan, Archie e Lilibet. A fermare il viaggio familiare sono ancora i timori sulla sicurezza nel Regno Unito.

Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito avrebbe dovuto avere il sapore di una piccola ricomposizione familiare, o almeno di un tentativo di normalità dopo anni di fratture, accuse, interviste esplosive, gelo istituzionale e distanze oceaniche trasformate in distanze emotive. Invece, ancora una volta, il viaggio del duca di Sussex a Londra finisce per raccontare soprattutto quello che nella famiglia reale britannica continua a non funzionare: la sicurezza, la fiducia, il rapporto con Buckingham Palace e la possibilità, sempre più complicata, di riportare Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet nel Paese che Harry ha lasciato nel 2020.

Secondo quanto riportato da Sky News e confermato anche da Reuters, Harry sarà nella capitale britannica la prossima settimana senza la duchessa di Sussex e senza i due bambini. Non è ancora escluso che Meghan, Archie e Lilibet possano raggiungerlo in altri momenti del viaggio, fuori Londra, ma la parte più simbolica della visita, quella nella capitale, avverrà senza di loro. Una scelta che arriva dopo giorni di incertezze e soprattutto dopo il nuovo nodo della protezione di polizia, tema che per Harry non è mai stato un dettaglio logistico, ma la condizione stessa per poter riportare la sua famiglia nel Regno Unito.

Il viaggio per gli Invictus Games e il piano saltato

Il duca di Sussex avrebbe voluto viaggiare con Meghan e con i figli per partecipare agli appuntamenti legati agli Invictus Games di Birmingham, l’evento sportivo internazionale dedicato ai veterani e ai militari feriti o malati, fondato proprio da Harry e diventato negli anni uno dei pochi progetti capaci di restituirgli un ruolo pubblico riconoscibile anche dopo l’uscita dalla famiglia reale operativa.

La visita era stata letta da molti osservatori come un possibile segnale di disgelo, anche perché Archie e Lilibet non vedono di persona il nonno, re Carlo III, da circa quattro anni. Proprio per questo il viaggio aveva assunto un valore che andava ben oltre il calendario degli impegni ufficiali: poteva essere l’occasione per un incontro privato, per un gesto di distensione, forse persino per una tregua in una delle faide familiari più osservate al mondo.

Il piano, però, si è complicato quando è tornato al centro il problema della scorta. La richiesta del principe Harry di ottenere una protezione di polizia durante la permanenza nel Regno Unito è stata respinta e il suo team di sicurezza sta ancora valutando quali soluzioni possano rendere praticabile, almeno in parte, la presenza della famiglia. Il risultato, per ora, è che Harry andrà a Londra da solo.

Il nodo della sicurezza

La questione nasce dalla decisione presa dopo il 2020, quando Harry e Meghan hanno lasciato il ruolo di membri senior della Royal Family, trasferendosi prima in Canada e poi negli Stati Uniti. Da quel momento la loro protezione nel Regno Unito è stata declassata e non è più automatica come quando il duca era pienamente inserito negli incarichi reali.

Harry ha contestato a lungo questa scelta, sostenendo di non poter garantire da solo un livello di sicurezza adeguato per la moglie e per i figli durante le visite nel suo Paese d’origine. La battaglia legale con il governo britannico si è però conclusa negativamente per lui, lasciando aperto un nodo che, ogni volta che si profila un ritorno dei Sussex nel Regno Unito, torna a pesare su agenda, protocolli e rapporti familiari.

Il punto più delicato è che la sicurezza privata non può sostituire completamente quella garantita dalla polizia britannica, soprattutto in termini di intelligence, accesso alle informazioni sensibili, coordinamento con le autorità e intervento negli spazi pubblici. Per Harry, che non ha mai smesso di evocare il trauma della morte della madre Diana e l’esposizione mediatica della sua famiglia, non si tratta di un capriccio, ma di una linea rossa.

Re Carlo e l’incontro mancato con i nipoti

A rendere tutto ancora più significativo c’è il possibile incontro con re Carlo. Il sovrano, secondo le ricostruzioni dei media britannici, avrebbe offerto alla famiglia la possibilità di soggiornare in una residenza reale non specificata, soluzione che avrebbe garantito protezione all’interno della proprietà, ma non avrebbe risolto il problema degli spostamenti e degli impegni fuori dal perimetro controllato.

Per il re, che negli ultimi anni ha visto pochissimo i nipoti californiani, la visita avrebbe potuto rappresentare un’occasione privata preziosa. Per Harry, invece, il ritorno con i figli avrebbe avuto anche un valore identitario: Archie e Lilibet sono cresciuti negli Stati Uniti, lontano dalla vita di corte, lontano dai palazzi, lontano da quella parte della storia familiare che per loro esiste più nei racconti e nelle immagini che nell’esperienza diretta.

Il fatto che i bambini non accompagnino il padre a Londra rende quindi ancora più evidente la distanza tra i Sussex e il resto della Royal Family. Non è soltanto una questione di chilometri, ma di condizioni minime di fiducia che, almeno per ora, non sembrano esserci.

Harry solo a Londra, Meghan forse fuori dalla capitale

Resta ancora da capire se Meghan e i figli raggiungeranno Harry in altre tappe del viaggio, soprattutto fuori Londra, dove gli impegni legati agli Invictus Games potrebbero offrire una cornice diversa e forse più gestibile dal punto di vista della sicurezza. Al momento, però, la certezza è che nella capitale britannica Harry si presenterà senza la moglie e senza i bambini.

L’immagine è potente, perché racconta un principe che torna nel suo Paese, ma non riesce ancora a portarci la propria famiglia. Racconta un figlio del re che resta dentro la storia della monarchia, ma ai margini della sua vita quotidiana. E racconta una frattura che, nonostante i segnali di possibile riavvicinamento, continua a riaprirsi sempre nello stesso punto: la domanda su chi debba proteggere Harry, Meghan, Archie e Lilibet quando mettono piede nel Regno Unito.

Per Buckingham Palace, la questione è istituzionale. Per Harry, è personale. E proprio in questa distanza sta il cuore dell’ennesimo caso Sussex: non un semplice viaggio cambiato all’ultimo momento, ma l’ennesima dimostrazione che il ritorno a casa, per il figlio minore di Carlo e Diana, resta ancora un percorso pieno di condizioni, paure e porte socchiuse.