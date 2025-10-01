Allarme Tudor, la sua Juventus è ammalata di pareggite

Quarto pari di fila per i bianconeri che continuano a mostrare i soliti pregi e difetti. E’ solo l’inizio della stagione, il tempo per cambiare non manca, ma i segnali sono preoccupanti

La Juventus si è ammalata di pareggiate, un sintomo pericoloso all’inizio di una stagione che i bianconeri hanno l’obbligo di far correre su binari diversi rispetto a quella scorsa. Nulla di irrimediabile, ma il pari che il Villarreal ha strappato in extremis con la zuccata di Veiga (ex scaricato in estate) fa male alla classifica e al morale. E non consente a Tudor di coprire con un’ottima mezz’ora scelte discutibili e probabilmente sbagliate.

Quello che resta della notte europea in terra spagnola è una sensazione di incompiuta e anche un preoccupante déjà-vu. La Juventus continua a fare gli stessi errori, gioca tante partite dentro la stessa partita e non tutti in controllo. È permeabile in difesa, povera di alternative centrocampo e con gerarchie non definite in attacco.

Un segnale che non può essere sottovalutato, pur essendo a inizio ottobre. Jonathan David, visto fin qui è lì lontano, parente dell’attaccante spietato del campionato francese: non è diventato scarso all’improvviso, forse è impegnato da prima punta pur non essendolo.

Domande a cui deve dare una risposta Tudor, responsabile nel bene e nel male nella serata a due facce in casa del Villarreal. Per il tecnico croato è arrivato il momento delle scelte, passaggio stretto attraverso cui la Juventus deve transitare dare un senso alla prima parte della stagione.

Il pareggio in sé non è necessariamente una mezza sconfitta o una delusione. E’ un’abitudine pericolosa al pari del subire gol (11 nelle ultime 5 giocate) e della tentazione di continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto. E’ già accaduto in altre occasioni in queste settimane; contro il Milan urge una svolta.