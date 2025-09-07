Alcaraz perfetto, Sinner si arrende Jannik: “Non potevo fare di più”

E’ durato 65 settimane il primo posto di Jannik Sinner nella classifica Atp. Con la vittoria nel torneo di New York è Carlos Alcaraz il numero uno e il nostro tennista scende al secondo posto. Dopo Roma, Parigi e Wimbledon un’altra finale tra i due fenomeni del tennis e lo spagnolo si prende la rivincita di Londra anche se forse la partita più bella del 2025 tra i due è stata la finale del Roland Garros. E anche la più equilibrata.

Dominio Carlos

A New York invece Sinner non è mai riuscito a dominare l’avversario, ha commesso troppi errori e soprattutto ha servito molto male. Solo il 48% di prime palle, una percentuale che ha fortemente condizionato la partita dell’altoatesino sin dall’inizio. Alcaraz ha subito strappato il servizio a Jannik e ha gestito molto bene il primo set giocando un rovescio lungolinea che non gli veniva riconosciuto come colpo vincente e che ha messo in difficoltà l’azzurro. Il resto lo hanno fatto i molti errori di dritto di Sinner, assolutamente inusuali.

Le speranze del secondo set e il crollo

Sinner ha avuto una sola palla break in tutta la partita e l’ha capitalizzata al meglio tenendo poi il servizio e vincendo il secondo set 6-3. Ma poi le difficoltà sono tornate in maniera evidente nel terzo set, Alcaraz ha dimostrato più potenza e anche una migliore condizione fisica mentre Sinner non è mai riuscito a variare il suo gioco e il 6-1 del terzo set dice tutto sulla differenza in campo. Il quarto set è filato via sulla stessa falsariga del precedente, con grandi problemi sulla prima palla di Sinner e una sicurezza di Alcaraz che si esaltava ad ogni punto. Dopo due match point annullati Alcaraz ha chiuso la partita con il 6-4 del quarto set.

Sinner ammette la superiorità di Carlos

Con il solito fairplay Sinner non ha cercato scuse per la sconfitta: “Oggi Carlos ha giocato meglio di me, io ho fatto il mio meglio, più di così non potevo fare”. Così Jannik Sinner rende omaggio al vincitore Alcaraz, protagonista di una partita di altissimo livello: “È stata una stagione incredibile, sono molto contento di condividere questi momenti con il mio team, la famiglia, gli amici”. Alcaraz ha risposto con una battuta: “E’ bellissimo condividere con te il campo e lo spogliatoio, ma vedo più te della mia famiglia“.