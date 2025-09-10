Alcaraz numero uno biondo platino Però Sinner guadagna di più

Con la vittoria a New York lo spagnolo, che ha cambiato look, ha superato l’italiano nella classifica Atp, ma nel frattempo Jannik aumenta le partnership con gli sponsor

Il testa a testa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non si gioca solo sui campi dei tiornei di tennis più famosi del mondo, ma pure sulle attività commerciali dei due fuoriclasse. E proprio alla vigilia degli Us Open, torneo che ha sancito il sorpasso di Alcaraz nei confronti di Sinner nella classifica Atp, il campione altoatesino ha firmato un nuovo contratto di sponsarizzazione che gli permette di toccare quota 34 milioni, superando i 32 dello spagnolo.

Sponsor e partner

Sinner veste Nike e usa come racchetta la Head, poi ha altri dodici partner. L’ultimo contratto firmato è con Explora Journeys, il marchio di viaggi oceanici di lusso del gruppo Msc, che si aggiunge a Gucci, Rolex, Intesa Sanpaolo, Lavazza, La Roche-Posay, Fastweb, De Cecco, Enervit, Formula 1, Panini e Pigna. Gli sponsor tecnici coprono il 43% degli introiti. Alcaraz che veste Nike e gioca con la racchetta Babolat (41% di introiti di sponsor tecnici) ha contratti commerciali con Louis Vuitton, Rolex, Danone, Bmw, Isdin, El Pozo, Itaù e Fanatics. Poi c’è la sfida sui social che vede lo spagnolo vantare 7,8 milioni di follower su Instagram, mentre Sinner ultimamente è salito a 4,8 incrementando le interazioni.

Alcaraz nuovo look

E a proposito di social lo spagnolo ha sorprendo tutti postando una foto del suo nuovo look, capelli rasati biondo platino. Il modo di festeggiare dello spagnolo la vittoria di New York, un torneo nel quale ha giocato sempre con una vistosa canottiera rosa fucsia. Anche nel look lui e Sinner sono agli antipodi: lo spagnolo è molto spregiudicato, mentre il nostro tennista si distingue per la sua sobrietà.