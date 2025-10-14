Adesso Landini boicotta la serie A: non andate allo stadio il 25 ottobre

Una giocata da fantasista puro, roba che neanche Lamine Yamal. C’è una nuova partita che si gioca in Italia, quella tra i tifosi delle squadre di calcio e i cittadini (magari gli stessi oppure no) che si preparano ad andare in piazza il 25 ottobre per protestare contro le scelte del governo. Strategia di marketing? Fake? No, il segretario della Cgil Maurizio Landini probabilmente deve essersi detto: ma perchè se Infantino si inventa il Mondiale per club io non posso invitare i tifosi a non andare allo stadio e venire in piazza con noi? Se non ci fossero in ballo argomenti seri ci sarebbe da ridire. Ma Landini fa sul serio e pubblica una grafica social su sfondo rosso e grigio con scritto tutto in maiuscolo. “Il 25 ottobre non andare allo stadio. Il 25 ottobre scendi in piazza. Io ci sarò. E tu?”.

Le partite

Sabato 25 si gioca il big-match Napoli-Inter oltre a Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta. A questo punto ci aspettiamo che Landini faccia pressione sui presidenti di Figc e Lega Calcio serie A Gravina e Simonelli per spostare le partite in una data a lui comoda. In via Allegri a Roma e in via Rosellini a Milano non risulta che siano arrivate richieste del genere da parte della Cgil, ma ci sono ancora quasi due settimane di tempo. Mai dire mai…Al popolo dei social invece l’invito della Cgil non è piaciuto per niente. Oltre ai soliti commenti beceri però ci sono quelli ironici che arrivano soprattutto dai tifosi napoletani. “Agg accattato a’ majetta ca’ facc e Landini!” . Però che strano questo Landini: da piccolo sognava di fare il calciatore ed è tifosissimo del Milan. Sarà per la delusione di non avercela fatta che adesso boicotta la serie A?