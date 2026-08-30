Settembre è il vero Capodanno: perché il cervello ci convince a cambiare vita quando finisce agosto

Diete, palestre, nuovi progetti e rivoluzioni personali: la psicologia spiega perché settembre ci sembra un nuovo inizio più potente di gennaio

Gennaio promette, settembre organizza, perché il primo giorno dell’anno ci trova ancora sospesi tra festività, cene, vacanze e buoni propositi pronunciati sapendo che probabilmente non dureranno, mentre la fine di agosto arriva con il ritorno degli orari, delle scuole, del lavoro, delle città che si riempiono e di quella sensazione quasi fisica che la vita vera stia per ricominciare.

Non c’è alcun cambiamento oggettivo tra il 31 agosto e il primo settembre, eppure milioni di persone sentono il bisogno di comprare un’agenda, iscriversi in palestra, modificare alimentazione, lavoro o relazioni, come se il calendario avesse improvvisamente concesso loro il permesso di diventare qualcuno di diverso. È un comportamento tanto diffuso da avere un nome nella psicologia delle decisioni: fresh start effect, l’effetto del nuovo inizio.

Settembre non cancella ciò che abbiamo rimandato durante il resto dell’anno, ma crea un confine mentale sufficientemente netto da permetterci di collocare le mancanze, i fallimenti e le cattive abitudini dalla parte dell’estate appena conclusa, lasciando al nuovo mese il compito di contenere una versione di noi più ordinata, disciplinata e ambiziosa.

Che cos’è il fresh start effect

Il fenomeno è stato studiato da Hengchen Dai, Katherine Milkman e Jason Riis, ricercatori della Wharton School e di altre università americane, che nel 2014 pubblicarono su Management Science una ricerca diventata un riferimento della psicologia comportamentale.

Analizzando le ricerche su Google della parola «dieta», gli accessi nelle palestre universitarie e gli impegni assunti dalle persone su una piattaforma dedicata agli obiettivi personali, i ricercatori scoprirono che la motivazione aumentava subito dopo quelle che definirono temporal landmarks, pietre miliari temporali capaci di interrompere la continuità dei giorni.

Il primo giorno della settimana, l’inizio di un mese, il Capodanno, un compleanno, una festività, il ritorno da una pausa o l’avvio di un semestre scolastico funzionano come una punteggiatura applicata alla vita, perché dividono il tempo in capitoli e ci permettono di pensare che gli errori appartengano alla parte ormai conclusa del racconto.

Non è quindi la data in sé a produrre il cambiamento, ma il significato che le attribuiamo. Un giorno presentato come il primo di una nuova stagione può aumentare la disponibilità a iniziare un obiettivo, mentre quello stesso giorno, descritto semplicemente come un giovedì qualsiasi, perde gran parte della propria forza simbolica.

Perché settembre può essere più potente di gennaio

Non esiste una dimostrazione scientifica secondo la quale settembre sia universalmente più efficace del primo gennaio, perché la forza di una data dipende dalla storia personale, dalla cultura e dal modo in cui ciascuno organizza la propria vita. Settembre possiede tuttavia una concentrazione particolare di segnali che lo trasformano, per moltissimi adulti, nel vero inizio dell’anno.

È contemporaneamente l’avvio di un nuovo mese, la conclusione della pausa estiva, il ritorno al lavoro, l’inizio della scuola e l’anticamera di una nuova stagione. Anche chi non entra in un’aula da decenni continua a essere condizionato dal calendario scolastico appreso durante l’infanzia, quando settembre significava quaderni nuovi, classi diverse, materie sconosciute e la possibilità di ricominciare con voti migliori.

L’anno civile stabilisce che tutto finisca il 31 dicembre, ma l’anno emotivo occidentale conserva una struttura scolastica: cresce dall’autunno alla primavera, raggiunge il punto massimo prima dell’estate e poi si interrompe. Agosto è la parentesi, settembre il momento in cui si riapre la frase.

A differenza di gennaio, inoltre, il ritorno dalle vacanze impone immediatamente una struttura. Gli uffici riaprono, le riunioni vengono fissate, i figli tornano a scuola, gli orari diventano meno negoziabili e le giornate riprendono una forma riconoscibile. Il desiderio di cambiare non nasce quindi in uno spazio vuoto, ma si appoggia a una riorganizzazione concreta della vita quotidiana.

Il bisogno di separarsi dal nostro vecchio io

Secondo i ricercatori, le pietre miliari temporali creano una distanza psicologica tra la persona che siamo oggi e quella che ha accumulato errori nel periodo precedente. Il me stesso che ha abbandonato la palestra, rimandato un progetto o mantenuto una relazione infelice può essere trattato come una versione passata, quasi un personaggio al quale attribuire ciò che non vogliamo più riconoscere come nostro.

È un piccolo trucco cognitivo, ma produce conseguenze reali, perché allontanare il presente dai fallimenti precedenti può aumentare la fiducia nella capacità di riuscire. Se ogni tentativo viene percepito come la continuazione di una lunga serie di sconfitte, cominciare diventa difficilissimo; se la stessa decisione inaugura un capitolo nuovo, invece, il primo passo appare meno compromesso.

Il calendario non modifica la nostra personalità, ma modifica la narrazione con la quale la interpretiamo. «Non sono riuscito» può diventare «non riuscivo prima», spostando il fallimento in un tempo che sembra non esercitare più lo stesso potere sul presente.

Il mercato che vende una nuova versione di noi

Naturalmente il commercio ha imparato da tempo a riconoscere e sfruttare questa disposizione psicologica. Settembre è il mese delle iscrizioni in palestra, dei corsi di lingua, delle agende, delle collezioni autunnali, dei programmi alimentari e delle promesse di produttività, perché le aziende non vendono soltanto prodotti, ma strumenti simbolici attraverso i quali costruire una nuova identità.

Una borraccia, un completo sportivo o un quaderno perfettamente ordinato possiedono un valore che va oltre l’utilità: rappresentano l’equipaggiamento della persona che immaginiamo di diventare. Il rischio è confondere l’acquisto con il cambiamento, ottenendo una gratificazione immediata dalla preparazione senza affrontare la parte faticosa della continuità.

Il mercato del miglioramento personale vive precisamente nella distanza tra la facilità con cui compriamo il simbolo di una trasformazione e la difficoltà con cui trasformiamo davvero le nostre giornate.

Perché i buoni propositi svaniscono

Il fresh start effect aumenta soprattutto la motivazione a cominciare, ma non garantisce la capacità di proseguire, perché l’energia fornita da un confine temporale si consuma rapidamente quando il nuovo periodo diventa quotidianità.

Dopo pochi giorni settembre smette di essere un territorio inesplorato e torna a contenere imprevisti, stanchezza, ritardi e vecchie abitudini. Il nuovo io comincia ad assomigliare pericolosamente a quello precedente, mentre il progetto troppo ambizioso entra in conflitto con il tempo realmente disponibile.

È qui che si misura la differenza tra aspirazione e comportamento. Il calendario può abbassare la soglia necessaria per iniziare, ma non sostituisce la costruzione di un ambiente favorevole, di obiettivi realistici e di azioni abbastanza precise da sopravvivere alla diminuzione dell’entusiasmo.

Anche questa fragilità, tuttavia, spiega il fascino dei nuovi inizi: se settembre fallisce, arriverà un lunedì, poi il primo giorno del mese successivo, quindi un compleanno o gennaio. Il calendario mette a disposizione una quantità quasi infinita di occasioni nelle quali riprovare, consentendoci di non considerare definitivo nessun fallimento.

La vita ha bisogno di una punteggiatura

Forse settembre ci appare come il vero Capodanno perché arriva nel momento in cui abbiamo bisogno di credere che il tempo non sia soltanto qualcosa che passa, ma qualcosa che possa essere organizzato, separato e nuovamente riempito.

L’estate interrompe le gerarchie e le abitudini, altera il sonno, sposta i pasti e ci concede una versione meno controllata di noi stessi; settembre, al contrario, promette di rimettere tutto al proprio posto, anche quando quel posto non ci piaceva affatto prima delle vacanze.

La forza del nuovo mese non risiede quindi nella disciplina, ma nella speranza narrativa che produce. Abbiamo bisogno di pensare che esista un prima dal quale liberarci e un dopo nel quale comportarci diversamente, perché senza questa divisione la vita rischierebbe di sembrare un’unica sequenza di giorni uguali.

Il primo settembre non ci rende persone nuove, ma ci offre una soglia sulla quale fermarci, guardare ciò che abbiamo lasciato alle spalle e decidere quale storia vogliamo raccontare nel capitolo successivo. A volte quella decisione dura soltanto qualche settimana, altre volte diventa davvero un cambiamento, ma in entrambi i casi dimostra che il tempo psicologico non si misura con gli orologi: si misura con il significato che attribuiamo ai nostri inizi.