Dove finiscono le valigie che nessuno ritira: aste, magazzini e il business dei bagagli perduti

Il momento in cui una vacanza si trasforma in un problema ha il rumore monotono di un nastro trasportatore che continua a girare senza restituire la valigia attesa, mentre gli altri passeggeri recuperano i propri bagagli, lasciano l’aeroporto e intorno rimangono soltanto pochi trolley che nessuno sembra riconoscere.

Quella valigia, però, nella maggior parte dei casi non è perduta, ma si trova semplicemente nel luogo sbagliato: è rimasta nell’aeroporto di partenza, non ha superato in tempo un collegamento, è stata caricata su un altro aereo oppure viaggia senza il passeggero verso la destinazione corretta. Soltanto una piccola parte dei bagagli scompare definitivamente, entrando in un sistema poco conosciuto fatto di database globali, magazzini, ricerche manuali e, alla fine, aste, donazioni, riciclo o distruzione.

Secondo il rapporto SITA Baggage IT Insights 2026, nel 2025 hanno viaggiato in aereo circa cinque miliardi di persone e 24 milioni di bagagli sono stati gestiti in modo irregolare, una categoria che comprende valigie consegnate in ritardo, danneggiate o definitivamente smarrite. Il dato è diminuito del 23 per cento in un anno e si trova sotto i livelli precedenti alla pandemia, ma continua a costare all’industria aerea 6,3 miliardi di dollari.

Dietro ogni valigia che non arriva esiste quindi una storia personale, ma anche un problema logistico ed economico enorme, perché un singolo bagaglio gestito male costa in media 260 dollari e può cancellare il profitto prodotto da più di trenta passeggeri.

Il viaggio invisibile di una valigia

Quando una valigia viene consegnata al banco del check-in, riceve un’etichetta con un codice identificativo che la collega al passeggero, al volo e alla destinazione. Da quel momento entra in una rete automatizzata di nastri, scanner, sistemi di smistamento e operatori che deve accompagnarla fino alla stiva dell’aereo e riconsegnarla sul nastro corretto.

La risoluzione 753 della Iata impone alle compagnie associate di tracciare il bagaglio in almeno quattro momenti: la consegna da parte del passeggero, il caricamento sull’aereo, il passaggio nell’area di trasferimento e la restituzione all’arrivo. In teoria questa catena dovrebbe creare una storia completa e verificabile; nella pratica, sistemi informatici diversi, etichette danneggiate, tempi troppo stretti e informazioni non condivise possono spezzare il collegamento.

Il punto più fragile è spesso lo scalo, perché la valigia deve essere scaricata, riconosciuta, trasferita e caricata su un secondo aeromobile in un intervallo che può diventare insufficiente per un ritardo di pochi minuti. Se il passeggero corre e riesce a salire sul volo successivo, non è affatto detto che il suo bagaglio riesca a seguirlo.

Anche l’enorme quantità di dati disponibili non sempre risolve il problema, perché, secondo SITA, oltre il 40 per cento delle compagnie e circa un terzo degli aeroporti non condividono ancora tutte le informazioni necessarie. Il sistema sa spesso dove la valigia è stata vista l’ultima volta, ma non riesce sempre a ricostruire immediatamente dove sia finita dopo.

WorldTracer, il detective globale dei bagagli

Quando la valigia non compare sul nastro, il passeggero deve aprire prima di lasciare l’aeroporto il cosiddetto Pir, Property Irregularity Report, consegnando il talloncino del bagaglio e descrivendo nel modo più preciso possibile marca, colore, dimensioni e caratteristiche riconoscibili.

Le informazioni entrano generalmente in WorldTracer, il sistema sviluppato da SITA insieme alla Iata per incrociare le segnalazioni dei passeggeri con quelle dei bagagli rinvenuti negli aeroporti. Il confronto non avviene soltanto attraverso il codice dell’etichetta, che potrebbe essere illeggibile o essersi staccata, ma anche mediante itinerario, cognome, tipo di valigia e descrizione del contenuto.

Quando viene individuata una corrispondenza, il bagaglio viene classificato come rush bag, cioè una valigia che deve viaggiare senza il proprietario per raggiungerlo, e viene normalmente spedito sul primo collegamento utile prima di essere consegnato tramite corriere all’abitazione o all’hotel del passeggero.

I localizzatori personali, come gli AirTag, possono aiutare il proprietario a capire in quale aeroporto si trovi la valigia, ma non sostituiscono la procedura ufficiale né consentono al passeggero di entrare nelle aree operative per recuperarla. Il dato fornito dal dispositivo può essere comunicato alla compagnia, mentre spetta agli addetti verificare, identificare e rimettere in viaggio il bagaglio.

Dopo 21 giorni la valigia diventa legalmente perduta

La Convenzione di Montreal stabilisce che un bagaglio possa essere considerato smarrito dopo 21 giorni dalla data prevista di arrivo, ma questo termine riguarda soprattutto i diritti del passeggero e l’avvio della richiesta di risarcimento, non significa che al ventiduesimo giorno la valigia venga immediatamente venduta o distrutta.

Le compagnie possono continuare le ricerche e conservare i bagagli non identificati per periodi più lunghi, spesso trasferendoli dagli aeroporti a magazzini centrali dove vengono esaminati nuovamente. Se l’etichetta è assente, gli addetti possono aprire la valigia alla ricerca di documenti, ricevute, indirizzi o altri elementi capaci di ricondurla al proprietario.

È anche per questa ragione che inserire all’interno un foglio con nome, numero di telefono ed e-mail può essere più utile dell’ennesimo nastro colorato applicato all’esterno: se l’etichetta principale e quella personale vengono strappate durante la movimentazione, un contatto custodito tra i vestiti può diventare l’unico collegamento rimasto.

Aste, negozi e il fascino delle valigie misteriose

Quando ogni tentativo di identificazione è fallito, non esiste una destinazione universale valida per tutti i Paesi e tutte le compagnie. I bagagli possono essere ceduti a operatori specializzati, affidati a case d’asta, donati, riciclati oppure distrutti, secondo le norme nazionali e i contratti stipulati dalle singole compagnie.

Il caso più famoso si trova a Scottsboro, in Alabama, dove il negozio Unclaimed Baggage acquista dalle compagnie statunitensi valigie considerate definitivamente perdute dopo una ricerca che può durare circa tre mesi. I bagagli vengono comprati senza conoscerne il contenuto, poi aperti e sottoposti a una selezione: gli abiti utilizzabili vengono puliti, i dispositivi elettronici cancellati, gli oggetti di valore controllati e ciò che può essere recuperato viene messo in vendita.

Soltanto una parte del contenuto arriva sugli scaffali, mentre il resto viene donato o riciclato. Il negozio, diventato una vera attrazione turistica, alimenta la fantasia di chi immagina gioielli, abiti firmati e oggetti misteriosi nascosti dentro ogni trolley, sebbene la maggior parte delle valigie contenga semplicemente vestiti usati, scarpe, caricabatterie, souvenir e prodotti per l’igiene personale.

Anche in diversi Paesi europei esistono aste dedicate ai bagagli o agli oggetti non reclamati, ma le procedure cambiano notevolmente. Alcune case d’asta vendono le valigie chiuse o descritte genericamente, altre separano i contenuti e commercializzano lotti di elettronica, abbigliamento o accessori, mentre gli oggetti sensibili, i documenti e tutto ciò che non può essere venduto seguono percorsi differenti.

Bagaglio smarrito e oggetto dimenticato non sono la stessa cosa

Una valigia registrata al check-in rimane sotto la responsabilità della compagnia aerea, mentre un telefono dimenticato al controllo di sicurezza, un portafoglio lasciato in un bar o una borsa abbandonata in un’area pubblica dell’aeroporto rientrano nella gestione degli oggetti smarriti.

La distinzione è essenziale perché cambiano l’ufficio da contattare, i tempi di conservazione e la procedura di restituzione. Aeroporti di Roma, per esempio, conserva per un anno gli oggetti rinvenuti nelle aree pubbliche, secondo le disposizioni del Codice civile, mentre per un bagaglio da stiva non consegnato il referente resta il vettore con cui si è viaggiato.

Molti passeggeri perdono tempo rivolgendosi all’aeroporto per una valigia che deve essere cercata dalla compagnia oppure, al contrario, contattano il vettore per un computer dimenticato al gate. Capire dove si è interrotto il possesso dell’oggetto è il primo passo per capire chi debba cercarlo.

Quanto può ottenere il passeggero

In Italia l’Enac ricorda che il Pir deve essere compilato prima di abbandonare l’area di riconsegna. Se il bagaglio viene ritrovato in ritardo, il passeggero può chiedere il rimborso delle spese necessarie sostenute nell’attesa, conservando ricevute e documentazione; se non viene recuperato entro 21 giorni, può presentare la richiesta per lo smarrimento.

Per le compagnie dell’Unione europea e per quelle appartenenti a Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, il limite massimo della responsabilità è arrivato a 1.519 diritti speciali di prelievo per passeggero. Non si tratta però di un rimborso automatico e uguale per tutti, perché bisogna documentare il contenuto, il valore e il danno effettivamente subito, mentre gioielli, denaro, medicinali ed elettronica di particolare valore dovrebbero sempre essere trasportati nel bagaglio a mano o coperti da una dichiarazione speciale e da un’assicurazione.

Alla fine, una valigia può scomparire dalla vita del proprietario senza sparire davvero. Per settimane continua a essere fotografata, scansionata, trasferita e descritta, fino a quando il suo contenuto perde il legame con la persona che l’aveva scelto e diventa una pratica assicurativa, un costo per la compagnia oppure una merce acquistata da uno sconosciuto.

È questa la parte più curiosa del viaggio segreto dei bagagli: dietro ogni trolley messo all’asta esiste una vacanza interrotta, un ritorno complicato e qualcuno che, per giorni, ha continuato a fissare lo stesso nastro trasportatore aspettando una valigia che aveva già cominciato un’altra storia.