Batteri nella doccia: il primo getto del mattino è un’esplosione (microbica) in faccia

Ogni mattina milioni di persone entrano in doccia convinte di lavarsi via germi, stanchezza e pensieri. Peccato che, prima ancora di insaponarsi, vengano investite da un’ondata di patogeni.

Sì, il primo getto che colpisce in pieno viso non è solo acqua calda e vapore, ma un piccolo festival di microbi che vivono – indisturbati – dentro il soffione.

Nel tratto finale dei tubi di casa, a meno di un metro dal nostro naso, prospera infatti un vero e proprio condominio di batteri e funghi. Quando la doccia è ferma per ore, questi minuscoli inquilini costruiscono biofilm, ovvero delle comunità gelatinose che si attaccano alle pareti interne del tubo. Al mattino, basta aprire l’acqua e via: una spruzzata di microbi per cominciare bene la giornata.

Un piccolo ecosistema tra sapone e vapore

Dentro il soffione, quindi, dove è sempre caldo e umido, si formano colonie composte da milioni (a volte miliardi) di cellule per centimetro quadrato. La maggior parte è innocua, ma qualche ospite scomodo fa capolino. Fra questi i mycobacteria, responsabili di infezioni respiratorie, e funghi come Exophiala o Malassezia, già noti frequentatori della pelle umana.

Il rischio per la salute resta basso, ma non nullo. Gli studiosi sottolineano infatti che le persone immunodepresse o con patologie respiratorie dovrebbero prestare maggiore attenzione: il pericolo maggiore arriva dai batteri della Legionella, che prosperano proprio nelle docce poco usate e si diffondono con le micro-goccioline di vapore.

Il materiale della doccia fa la differenza

Questa comunità microbica non è statica: cambia, cresce, muore e rinasce.

Uno studio cinese ha osservato che il biofilm dentro le tubature raggiunge il massimo dopo quattro settimane, poi cala e infine ricompare a distanza di cinque mesi. In altre parole, anche i batteri hanno i loro cicli vitali (e non amano le vacanze troppo lunghe).

Le ricerche confermano inoltre che il materiale del tubo fa la differenza. Le docce con tubi in PVC-P, ad esempio, ospitano fino a 100 volte più batteri di quelle in PE-X o acciaio. Il motivo? Il PVC rilascia più carbonio, un elemento organico particolarmente apprezzato dai patogeni.

Come combattere la presenza dei batteri

Le docce a basso flusso riducono il consumo d’acqua, ma aumentano la permanenza di quest’acqua nei condotti. Tradotto: più stagnazione, più batteri nella doccia.

Gli esperti sconsigliano anche i soffioni “miracolosi” con filtri d’argento o sfere antibatteriche: servono a poco e perdono efficacia non appena si forma calcare o biofilm.

Molto più utile invece adottare qualche buona abitudine antibatterica:

Aprire l’acqua e attendi 60-90 secondi prima di entrare sotto il getto, soprattutto se non si usa la doccia da giorni.

prima di entrare sotto il getto, soprattutto se non si usa la doccia da giorni. Mantienere l’acqua del boiler a 60°C , temperatura che tiene lontana la Legionella.

, temperatura che tiene lontana la Legionella. Pulire e disincrostare il soffione regolarmente.

il soffione regolarmente. Se qualcuno in casa è fragile dal punto di vista immunitario, cambiare il tubo ogni anno.

Altri rimedi possibili

Il momento più “rischioso”, spiegano i microbiologi, sono i primi due minuti dopo l’apertura del rubinetto. È allora che il flusso rilascia più aerosol carichi di particelle microscopiche.

Per ridurre l’esposizione, conviene non sostare subito sotto il soffione e tenere accesa la ventola d’estrazione. Oppure aprire la finestra. Alcuni studi mostrano che le particelle più fini restano sospese anche per un’ora: la buona notizia è che bastano cinque minuti di ventilazione per abbattere drasticamente la concentrazione di germi nell’aria.

La convivenza con i batteri

È impossibile eliminare del tutto i batteri nella doccia. Ogni superficie bagnata è un microcosmo naturale, una minuscola giungla di microbi che si riforma ogni volta che chiudi l’acqua.

Più che un pericolo, è una curiosa convivenza tra l’uomo moderno e il suo “ecosistema domestico”. E poi, ricordiamolo, solo alcuni batteri sono cattivi.

Ad ogni modo, per evitare la proliferazione di questi microbi fastidiosi bastano semplicemente un po’ di calore, pulizia e buon senso.