RTL 102.5 seguirà in diretta da piazza San Pietro i funerali di Papa Francesco

RTL 102.5 sabato 26 aprile 2025, a partire dalle 10 fino alle 21, la redazione racconterà i funerali di Papa Francesco – da Piazza San Pietro – con uno speciale condotto dalla direttrice della Testata giornalistica Ivana Faccioli e dal capo redattore Enrico Galletti.

“Il giorno in cui si celebrano i funerali di un Papa è un giorno epocale, con folle oceaniche che arrivano da ogni parte del mondo a Roma, capitale della cristianità. Come giornalista e, soprattutto come direttrice della redazione di RTL 102.5, ritengo un dovere essere presente, raccontare ai nostri ascoltatori l’emozione, la commozione e la solennità delle esequie e far ascoltare le voci dei fedeli e dei pellegrini. Papa Francesco è entrato nel cuore di molti e noi saremo in mezzo alla sua gente, venuta per salutarlo. Un giorno che farà la storia, storia della quale ci mettiamo al servizio per produrre informazione credibile e misurata”, spiega la direttrice della Testata, Ivana Faccioli.

In piazza tutti gli inviati della prima radio d’Italia (Ludovica Marafini e Benedetta Mannucci) per raccontare con immagini e voci l’ultimo viaggio terreno di Papa Francesco. In ogni programma, fino alle 21, un giornalista della redazione aggiornerà gli ascoltatori con i conduttori.

Grande spazio al racconto della giornata anche sui social della prima radio d’Italia, con contenuti esclusivi, così come avvenuto nel giorno della morte del papa, quando tutti gli inviati di RTL 102.5 sono scesi in campo, rigorosamente in diretta.