Prada presenta Galleria Il progetto sarà svelato a settembre nel salotto buono di Milano e coinvolge le boutique uomo e donna, Marchesi1824 e l’Osservatorio della Fondazione eponima Prada goes big. È stato annunciato ieri il nuovo concept PradaGalleria, che da settembre coinvolgerà gli spazi della Maison in Galleria Vittorio Emanuela II a Milano. Per la prima volta, infatti, le identità di Prada, uomo e donna; Marchesi 1824 e l’Osservatorio della Fondazione eponima, sono riunite in un progetto unitario. E non poteva che essere la Galleria di Milano, dove nel 1913 i Fratelli Prada inaugurarono il primo negozio, ad essere il luogo ideale per sperimentare questo concept. Oggi le boutique sono due, una di fronte all’altra, mentre la pasticceria e lo spazio espositivo sono nello stesso palazzo e proprio questo specchiarsi ha permesso di creare più di un’esperienza: una destinazione, capace di guardare all’universo del marchio in modo trasversale. Sotto la cupola, realizzata in ferro e vetro dall’architetto Giuseppe Mengoni, il Gruppo da oltre 5,5 miliardi di ricavi netti nel 2025 definisce un nuovo ecosistema, dove cultura, creatività, shopping e food convivono. In questo modo, l’esperienza targata Prada si arricchisce di nuovi contenitori – le boutique saranno collegate da un tunnel sotterraneo e avranno spazi dedicati ai servizi come su misura e alla gioielleria – ma anche di spunti di riflessione con eventi, ospiti e un piano sarà interamente dedicato alla mostra Pradasphere, che ripercorre oltre un secolo di creatività Prada.