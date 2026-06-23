Linkin Park, sold out per 60 mila a Firenze: la scaletta del concerto

A quasi dieci anni dall’ultima esibizione in Italia e dopo la rinascita artistica inaugurata con From Zero, i Linkin Park si preparano a conquistare Firenze con l’unica data italiana del loro tour mondiale 2026. Venerdì 26 giugno la Visarno Arena ospiterà uno degli eventi rock più attesi dell’estate europea: un concerto che segna il definitivo consolidamento della nuova era della band guidata da Mike Shinoda e dalla cantante Emily Armstrong.

L’appuntamento fiorentino arriva al termine di una trionfale tournée negli stadi europei, dove il gruppo californiano ha dimostrato di aver ritrovato una straordinaria forza dal vivo. In scaletta convivono i classici che hanno segnato l’immaginario di una generazione – da Numb a In the End, passando per Crawling e One Step Closer – insieme ai brani del nuovo corso, come The Emptiness Machine, Up From The Bottom e Heavy Is The Crown.

Per Firenze non è soltanto un concerto, ma uno degli eventi musicali simbolo del 2026: un’occasione per misurare la vitalità di una band che, dopo la tragedia della scomparsa di Chester Bennington, sembrava destinata a restare un monumento del passato e che invece è riuscita a reinventarsi senza rinnegare la propria identità.

La probabile scaletta (basata sui concerti europei)

L’ordine può variare, ma queste sono le canzoni che compaiono con maggiore frequenza nelle date europee del tour 2026.

The Emptiness Machine Lying From You Crawling Up From The Bottom Somewhere I Belong Points of Authority New Divide The Catalyst Burn It Down Cut The Bridge Where’d You Go Waiting For The End Castle of Glass Two Faced When They Come For Me / Remember The Name Casualty One Step Closer Lost Breaking The Habit What I’ve Done Overflow From The Inside Numb Heavy Is The Crown Bleed It Out

BIS