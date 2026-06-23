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Linkin Park, sold out per 60 mila a Firenze: la scaletta del concerto

Linkin Park, sold out per 60 mila a Firenze: la scaletta del concerto
Ansa
Gianni Poglio
Gianni Poglio
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Il ritorno trionfale dei Linkin Park in Italia conferma la rinascita di una delle band più amate del nuovo millennio.

A quasi dieci anni dall’ultima esibizione in Italia e dopo la rinascita artistica inaugurata con From Zero, i Linkin Park si preparano a conquistare Firenze con l’unica data italiana del loro tour mondiale 2026. Venerdì 26 giugno la Visarno Arena ospiterà uno degli eventi rock più attesi dell’estate europea: un concerto che segna il definitivo consolidamento della nuova era della band guidata da Mike Shinoda e dalla cantante Emily Armstrong.

L’appuntamento fiorentino arriva al termine di una trionfale tournée negli stadi europei, dove il gruppo californiano ha dimostrato di aver ritrovato una straordinaria forza dal vivo. In scaletta convivono i classici che hanno segnato l’immaginario di una generazione – da Numb a In the End, passando per Crawling e One Step Closer – insieme ai brani del nuovo corso, come The Emptiness Machine, Up From The Bottom e Heavy Is The Crown.

Per Firenze non è soltanto un concerto, ma uno degli eventi musicali simbolo del 2026: un’occasione per misurare la vitalità di una band che, dopo la tragedia della scomparsa di Chester Bennington, sembrava destinata a restare un monumento del passato e che invece è riuscita a reinventarsi senza rinnegare la propria identità.

La probabile scaletta (basata sui concerti europei)

L’ordine può variare, ma queste sono le canzoni che compaiono con maggiore frequenza nelle date europee del tour 2026.

  1. The Emptiness Machine
  2. Lying From You
  3. Crawling
  4. Up From The Bottom
  5. Somewhere I Belong
  6. Points of Authority
  7. New Divide
  8. The Catalyst
  9. Burn It Down
  10. Cut The Bridge
  11. Where’d You Go
  12. Waiting For The End
  13. Castle of Glass
  14. Two Faced
  15. When They Come For Me / Remember The Name
  16. Casualty
  17. One Step Closer
  18. Lost
  19. Breaking The Habit
  20. What I’ve Done
  21. Overflow
  22. From The Inside
  23. Numb
  24. Heavy Is The Crown
  25. Bleed It Out

BIS

  1. Papercut
  2. In The End
  3. Faint
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