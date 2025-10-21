martedì 21 ottobre 2025

Panorama on the Road fa tappa in Veneto: segui la diretta streaming col direttore Maurizio Belpietro

Redazione Digitale
Dalle 15.30, in diretta streaming da Piazzola sul Brenta (Padova) gli incontri e le interviste su economia, politica, territorio

Martedì 21 ottobre 2025, nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, torna Panorama On The Road, il tour del settimanale che porta il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini nei territori italiani.

Il direttore Maurizio Belpietro incontrerà i protagonisti del mondo economico, politico e imprenditoriale del Veneto per un confronto su Economia, Agroindustria, Investimenti, Infrastrutture e Politiche regionali.

Dopo i saluti istituzionali di Valter Milani, sindaco di Piazzola sul Brenta, il programma prevede una serie di incontri e interviste dedicate alle sfide più attuali per la regione e per il Paese.

Programma della giornata

Ore 16 apertura: saluti istituzionali
Valter Milani, Sindaco di Piazzola sul Brenta

PNRR e dazi: il banco di prova dell’agroindustria italiana
Intervista a Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (collegamento)
Conduce Maurizio Belpietro, Direttore Panorama

Dal modello veneto al rebus Lega
Intervista a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto (tbc)
Conduce Maurizio Belpietro, Direttore Panorama

Economia circolare e imprese
Intervento di Marco Versari, Presidente Consorzio Biorepack
Conduce Giuliano Zulin, Vice Direttore La Verità

Veneto 2030: le sfide delle imprese
Interventi di:

  • Luca De Carlo, Senatore Fratelli d’Italia (collegamento)
  • Paolo Brugioni, Fondatore Store Builder S.r.l.
  • Davide D’Onofrio, Direttore Confapi Padova
  • Andrea Casonato, Inox e Inox S.p.A.
  • Luca Bolcati, Amministratore Delegato Askoll EVA S.p.A.
    Conduce Giuliano Zulin, Vice Direttore La Verità

Veneto al voto
Intervista a Alberto Stefani, Onorevole Lega e candidato Presidente Regione Veneto
Conduce Maurizio Belpietro, Direttore Panorama

Panorama On The Road conferma così il suo ruolo di laboratorio itinerante di idee e confronto, un’occasione per mettere in dialogo istituzioni, economia reale e cittadini nei luoghi simbolo dell’Italia produttiva.

