Meloni e Von der Leyen rafforzano la cooperazione Europa-Africa nel vertice sul Piano Mattei

Da tempo la premier italiana Giorgia Meloni auspicava “l’europeizzazione” del Piano Mattei, il piano di sviluppo ideato dal governo per aumentare le partnership strategiche con i Paesi dell’Africa. Oggi a Roma, più precisamente a Villa Pamphilj, si è svolto un importante vertice, copresieduto dalla premier e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, intitolato “The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent”.

Il vertice co-presieduto ha come obiettivo quello di dare forma all’armonizzazione del Piano Mattei e del Global Gateway, il piano europeo d’investimenti esteri che per l’Africa prevede 150 miliardi. L’obiettivo è quello di dare forma concreta a un nuovo paradigma di cooperazione, meno focalizzato sulla semplice assistenza e più improntato a una partnership per lo sviluppo reciproco, con particolare attenzione a settori strategici come energia, logistica, digitale e agroindustria.

Presenti oggi a Roma i vertici dell’Unione Africana, i leader di Angola, Zambia, Repubblica Democratica del Congo e Tanzania, oltre alle più importanti istituzioni bancarie come la Banca Africana di Sviluppo e l’Africa Finance Corporation.

Nelle dichiarazioni di apertura del vertice, svoltosi oggi alle 11, la premier Meloni ha affermato che «il vertice di oggi rappresenta un passo fondamentale nell’internazionalizzazione del Piano Mattei. Siamo sempre stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner europei, a cominciare dalla Commissione europea». La premier ha poi aggiunto che «l’Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro. Pensiamo che rafforzare l’Africa significhi rafforzare anche l’Europa e costruire insieme le condizioni di una stabilità comune».

A detta della premier, lo scopo del vertice odierno è quello di offrire risposte concrete alle priorità espresse dai partner africani sulle infrastrutture strategiche, sulle connessioni digitali sicure e moderne e sul rilancio delle filiere agricole locali.

Tra i progetti più rilevanti in fase di realizzazione figura il “Corridoio di Lobito”, una linea ferroviaria di 830 km destinata a connettere Angola e Zambia attraverso la Repubblica Democratica del Congo, con possibili sviluppi futuri fino al porto tanzaniano di Dar es Salaam. L’iniziativa mira a creare un asse logistico regionale per il transito non solo di minerali strategici, ma anche di derrate agricole e risorse energetiche, promuovendo così uno sviluppo economico integrato.

Parallelamente, sono previsti interventi per potenziare l’interconnessione digitale del cavo in fibra ottica “Blue-Raman”, che rafforzerà i collegamenti tra India, Europa e Medio Oriente, insieme a misure di sostegno alle filiere agroalimentari africane e al consolidamento delle catene di approvvigionamento, al fine di migliorarne l’efficienza e la stabilità.