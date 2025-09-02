Pd in ginocchio dall’islam – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore

«Secondo un rapporto elaborato da Unioncamere e ministero del Lavoro, le aziende italiane nel prossimo quinquennio avranno necessità di assumere tra i 3 e i 4 milioni di lavoratori e ogni anno spalancheranno le loro porte a 250-270 mila laureati. Una cifra enorme, che dovrebbe assicurare possibilità occupazionali a una moltitudine di giovani. Ma la buona notizia deve essere confrontata con ciò che offre il mercato. Non quello del lavoro, ma della formazione…»

Quanto è grande Allah per il Pd

Sindaci rossi e comunità islamiche formano sodalizi (con tornaconto elettorale) che portano all’edificazione di mega luoghi di culto. È il caso di Torino, dove verrà riconvertita un’ex fonderia. A Milano ai fedeli di Maometto andrà un edificio comunale per 4 mila devoti. Nella Capitale alla moschea attuale se ne aggiungerà una seconda. E a Firenze quella esistente raddoppierà la metratura. Maxi progetti immobiliari finanziati da Paesi “amici” come il Qatar e spesso troppo vicini a gruppi radicali, come i Fratelli musulmani. Il tutto con la benedizione politica di Elly Schlein.

Giorgetti, il “pescatore” paziente che tiene i conti in ordine

Giancarlo Giorgetti, consacrato dalla stampa internazionale come il miglior ministro delle Finanze, si gode i successi ma non dimentica il piccolo paese da dove viene. E il valore della famiglia. A costo di inimicarsi le banche.

Bimbi: chi li sopporta più

Si grida al pericolo denatalità, eppure si fa di tutto per evitare i bambini: in aereo, al ristorante, in strada. Persino nella prolifica Francia è boom di luoghi “child free”. Ma sorge un dubbio: non è che i genitori hanno disimparato il proprio ruolo?

Contratti d’amore

I divorzi “all’americana” costano cifre abnormi ai facoltosi della Terra, che usano i “prenup” per mettere al riparo i loro patrimoni prima delle nozze (ultimo Jeff Bezos). Strategie legali che in Italia sono poco utilizzate. Ma qualcosa sta cambiando.