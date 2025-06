Osservatorio sul Merito: Il valore delle persone rende grande il valore delle istituzioni

Due figure eccellenti emergono dalla copertina di questo numero di Osservatorio sul Merito. La figura del Comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo, che incarna con onore e dedizione l’alto valore delle istituzioni repubblicane, simbolo di lealtà e di servizio alla nazione. E accanto a lui il notissimo avvocato penalista e cassazionista Nicodemo Gentile che, con rigore morale e profonda competenza, rappresenta il valore imprescindibile del rispetto della giustizia. La sua voce, nelle aule di tribunale, è espressione viva della tutela delle libertà fondamentali e quindi della democrazia. Entrambe le figure, pur in ruoli distinti, sono custodi dell’equilibrio tra ordine e diritto. Rappresentano due pilastri della nostra convivenza civile: la forza delle istituzioni e la forza della giustizia. Il loro impegno quotidiano onora i princìpi della Costituzione. Sono esempi concreti di come la dedizione al bene comune possa guidare le scelte di chi serve lo Stato

Sfogliando le pagine del tabloid, le voci di donne e uomini di impresa che reagiscono con forza al difficile scenario geopolitico attuale. Consapevolezza, competenza, autorevolezza. Sono questi i princìpi in cui si riconoscono i capitani coraggiosi protagonisti dell’Italia del merito. Manager, imprenditori, professionisti ma, soprattutto, portatori di istanze di novità, che scendono nell’arena e accendono con intelligenza dibattiti di interesse collettivo. Talento, coraggio, determinazione ma, in primis, capacità. In virtù solamente della cultura del merito e del fare.

«Sponsored By Golfarelli EDITORE»

Per scaricare il magazine «Osservatorio sul Merito» basta cliccare il link qui sotto