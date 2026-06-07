Nucleare, eolico, gas: la sinistra dice NO a qualsiasi innovazione (ma vuole le bollette più basse)

La sinistra accusa il governo di non fare nulla per la crescita del Pil e ancor meno per abbassare i prezzi delle bollette. I miglioramenti sono ovviamente sempre auspicabili e l’attuale maggioranza, nell’anno che rimane prima del voto, farebbe bene a concentrarsi sui temi economici.

Tuttavia, che cosa avverrebbe per Pil e bollette se a Palazzo Chigi invece di Giorgia Meloni ci fosse un esponente del campo largo? È una domanda che mi sono posto ieri, dopo che Avs, Pd e 5 stelle hanno votato contro il piano per l’apertura di centrali nucleari. Angelo Bonelli dei Verdi ha definito quella di giovedì una «pagina nera della democrazia», perché si sarebbe fatta «carta straccia della volontà degli italiani». Chiara Braga, capogruppo alla Camera del Partito democratico, ha invece detto che il sì al nucleare «è un bluff», perché per costruire i nuovi impianti serviranno 15 o 20 anni. Premesso che se ogni volta si rinvia, per garantirci un’energia a basso prezzo forse di anni ce ne vorranno anche 50, si dà il caso che per la realizzazione ne bastino meno di 10 e dunque nel 2035 le prime centrali potrebbero entrare in funzione.

Il grande veto energetico: perché la sinistra dice no a qualsiasi forma di energia

Tuttavia, da una sinistra che ambisce a governare, e dunque a far crescere il Pil e ad abbassare il prezzo delle bollette, io mi aspetterei che se dice no al nucleare, poi dica sì a qualche cos’altro. Ovvero, che scartata una fonte energetica, poi ne abbia un’altra da proporre. E invece no. Mentre respinge in blocco anche solo l’idea di creare energia dalla fissione, quando arriva l’ora delle decisioni il campo largo respinge anche l’idea di parchi eolici o solari. Là dove amministrano, i compagni sono pronti a fare le barricate se vedono anche l’ombra di un mulino collegato alla rete elettrica e allo stesso tempo respingono qualsiasi idea di distese fotovoltaiche. Cioè, si lamentano se la bolletta rincara e denunciano le difficoltà riscontrate dalle imprese che esportano, ma dicono no a tutto ciò che potrebbe consentire di abbassare il prezzo dell’energia elettrica e di conseguenza anche di ridurre i costi per essere più competitivi. Ecco il paradosso della sinistra di lotta e di governo: non vuole il nucleare, anzi minaccia un referendum per impedire l’installazione anche di un solo reattore, ma poi è in prima fila quando si tratta di lamentarsi se il prodotto interno langue e la luce costa cara.

La sindrome del sabotaggio e il rifiuto sistematico delle alternative

Da chi fa politica non ci si aspetta che sappia immaginare il futuro, ma quanto meno che non lo ostacoli. E invece no, i compagni sono da sempre contro un futuro che non sia il loro: che si tratti di autostrade, di linee ferroviarie, di tv a colori o semplicemente di centrali nucleari, ogni volta si oppongono. Non indicano un’alternativa, si limitano a sabotare quella degli altri con generici e inconcludenti discorsi.

I reattori non vanno bene? E come dovremmo produrre l’energia che ci serve per far funzionare le aziende e le nostre case? Le centrali a carbone non si possono fare perché inquinano, di quelle idroelettriche dopo il disastro del Vajont neppure parlarne, il gas è una fonte fossile e dunque è meglio evitare, le pale eoliche e i pannelli solari rovinano l’ambiente. Dunque? Che facciamo? Come teniamo accesa l’Italia? Le risposte a questo punto si fanno vaghe. Si parla genericamente di rinnovabili, ma senza entrare nel dettaglio di dove farle e tanto meno delle dimensioni di un campo fotovoltaico o di una distesa di torri eoliche. La realtà è che la sinistra accusa il centrodestra sia per il caro bollette che per la lenta crescita, ma è la responsabile sia dell’uno che dell’altra. Che cosa sarebbe accaduto in Italia se negli ultimi 40 anni non si fosse opposta al nucleare? Che avremmo bollette più basse e che il costo dell’energia non limiterebbe le esportazioni e non farebbe fuggire le aziende. A questo proposito, Bonelli e compagni replicano agitando lo spauracchio della fuga di materiale radioattivo. Ma il Giappone, dove pure si registrò un incidente alla centrale di Fukushima a causa di uno tsunami, di centrali ne sta progettando 19 e non si è certo fatto spaventare da un Bonelli con gli occhi a mandorla.

L’ostacolo allo sviluppo tecnologico e il futuro dell’Intelligenza Artificiale

La verità è che se questa sinistra andasse al governo l’Italia sarebbe spacciata. Pensate solo alle parole del governatore della Banca d’Italia, che l’altro giorno ha parlato della grande sfida dell’Intelligenza artificiale e della necessità di investire in una IA italiana. E come faremo funzionare i cervelloni necessari ad alimentare i grandi data center? Con le pale eoliche, ammesso e non concesso che i compagni ne consentissero l’installazione? Oppure con i pannelli sul tetto? Un singolo polo di calcolo avanzato richiede più di un Gigawatt di potenza, ovvero l’equivalente della potenza necessaria ad alimentare 850.000 case. Ma senza nucleare, senza gas, senza carbone e senza neppure le pale eoliche, perché la governatrice della Sardegna è contraria, l’Italia non potrebbe alimentare i suoi data center e gli italiani pagherebbero la bolletta più cara del mondo. E addio crescita del Pil.