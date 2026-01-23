Motor Bike Expo: Stefani, «Evento straordinario, orgoglio Veneto»

Alla 18ª edizione del Motor Bike Expo di Verona il presidente della Regione Veneto celebra innovazione, artigianato e resilienza del settore moto, mentre Harley-Davidson presenta novità ed eventi europei.

«Rilanciarsi continuamente guardando al futuro e’ fondamentale. Questa fiera rappresenta un evento straordinario di cui il Veneto e’ orgoglioso. Offre una panoramica sul mondo delle due ruote, che riguarda anche una parte importante dell’artigianato della nostra Regione, e sulla sua capacita’ di sapersi aggiornare e cogliere le evoluzioni del mercato. Adattarsi ai cambiamenti della societa’ rappresenta un fattore di resilienza; una parola che ultimamente sentiamo sempre piu’ spesso ma che anche in questo ambito produttivo e’ fondamentale». Cosi’ il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, e’ intervenuto oggi a Verona all’inaugurazione della 18^ edizione del Motor Bike Expo.

L’obiettivo: crescere ancora

«Sono felice di essere a VeronaFiere, che ringrazio, per un appuntamento cosi’ importante che richiama nel Veneto tantissime persone – ha aggiunto Stefani –. Il pubblico potra’ vedere centinaia di modelli e prodotti. Il mio augurio e’ che possa essere una manifestazione sempre piu’ grande, che quest’anno superi i 170.000 visitatori dell’anno scorso e l’anno prossimo possa superare quelli di questa edizione».

Harley-Davidson e le novità 2026

«Sono entusiasta di essere qui alla Verona Bike Expo, il primo grande appuntamento dell’anno per gli appassionati di moto. Per Harley-Davidson è un onore partecipare a un evento così importante e poter presentare le nostre ultime novità a un pubblico così appassionato – spiega Francesco Vanni, responsabile vendite Europa di Harley-Davidson Motor Company –. Quest’anno, in particolare, abbiamo molto da festeggiare. A partire dallo Spring Rally, ovvero il nostro primo evento europeo dell’anno che si terrà per la seconda volta a Senigallia da 30 aprile al 2 maggio, alla novità della Bagger World Cup».