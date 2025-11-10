Leone XIV: ecco come ha cambiato la Chiesa in sei mesi. Un Papa sobrio, libero e coerente.

Nei primi sei mesi di pontificato, Leone XIV ha tracciato un cammino di sobrietà e profondità. Quali sono le sfide presenti e future

Si respira un’aria nuova nella Chiesa. Da quel pomeriggio dell’8 maggio, quando Leone XIV — primo Papa statunitense nonché primo agostiniano — si è affacciato dalla Loggia di San Pietro, qualcosa è cambiato nel tono, nel passo, nel modo di parlare di Dio. Nessun trionfalismo, nessun linguaggio da management spirituale. Solo parole pacate ma nette, che rimandano all’essenziale: Cristo, la pace, l’uomo.

È il Papa del discernimento e della concretezza, non del clamore mediatico. Ogni gesto, ogni parola sono parte di un mosaico coerente: una Chiesa che non fugge il mondo ma lo abita con spiritualità e discrezione, che non teme la complessità ma la attraversa con lo sguardo della fede. Ripercorriamo dunque insieme questi primi sei mesi di rinnovamento del pontificato di Leone XIV.

La visione agostiniana

In pochi mesi, Leone XIV ha rivoluzionato l’organigramma ecclesiale, con oltre novanta nomine episcopali. L’obiettivo non è quello di riempire sedi vacanti, ma di accompagnare comunità. La nomina di mons. Filippo Iannone a prefetto del Dicastero per i Vescovi, ad esempio, è il segno di un nuovo equilibrio che incarna visione agostiniana del potere: amministrare non per possedere, ma per servire.

Ma sotto questa armonia si avvertono tensioni reali, spesso anche interne al Vaticano. Viviamo in un mondo ferito, in un tempo di guerre e paure. Leone XIV non si illude: “La pace — ha detto — è il grido doloroso di chi è straziato dalla guerra”. Parole che non offrono rifugi utopici, ma strumenti di realismo evangelico e di rifugio nella fede: abitare questo mondo in fiamme senza cedere alla rassegnazione.

Un Papa moderno

Il magistero di Leone XIV ha il tono dei padri della Chiesa e la sensibilità moderna del professore universitario. In Dilexi te, la sua prima esortazione apostolica, la carità diventa rivelazione, non beneficenza (a differenza di Bergoglio). E nella lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza l’educazione si fa via concreta della carità: “Educare è un atto di speranza, la promessa che vediamo nel futuro dell’umanità”.

È un Papa che non divide, ma chiarisce. Come sul tema delicato dell’intelligenza artificiale, sul quale non si erge come censore ma come educatore: “Il punto decisivo non è la tecnologia, ma l’uso che ne facciamo”.

Leone XIV parla di una fede viva, che rischia, che ascolta. È la fede che “non si realizza nel potere, ma nell’apertura fiduciosa all’altro”. In una delle sue omelie più vibranti, il 20 agosto in occasione dell’Udienza generale, ha dichiarato che il vero perdono “non aspetta il pentimento, ma si offre per primo, come dono gratuito”. È una delle rivoluzioni cristiane: disarmare prima il cuore, poi le mani.

Le sfide presenti e future

La pace, per Leone XIV, non è un tema politico ma un compito spirituale. Il Papa parla di “nonviolenza come metodo e come stile di vita”. Chiede ai vescovi di promuovere percorsi di riconciliazione, di educare alla pace non con slogan ma con gesti concreti. “Metti via la spada” — ha detto durante la veglia mariana — “è parola rivolta ai potenti, ma anche a ciascuno di noi”. La sua idea di disarmo non è solo geopolitica: è interiore. Disarmare il cuore, disarmare l’ego, disarmare la paura.

In Dilexi te Leone XIV ha scritto che la carità non è “un percorso opzionale”, ma “il criterio del vero culto”. È una Chiesa che si inginocchia davanti agli ultimi perché riconosce in loro il volto di Cristo. Ai nunzi apostolici ha chiesto di far sapere che la Chiesa “è sempre pronta a tutto per amore”. Contro l’indifferenza del mondo, il Papa propone un ritorno al cuore del Vangelo: “Prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani”. È la lezione del Buon Samaritano.

Un cambiamento lento ma costante

Una Chiesa che si piega ai diktat politici del politicamente corretto, come era stata quella di Bergoglio, non può che essere divisiva e creare smarrimento tra i fedeli. No, Leone XIV ha capito che la Chiesa deve stare al passo con i tempi ma rimanendo fedele alla sua storia e ai suoi principi fondanti. Da qui la decisione di affrontare il tema dell’intelligenza artificiale nell’educazione dei giovani senza alcuna condanna, ma con intelligenza lungimirante.

Quello di Leone XIV è un pontificato dinamico, a cui le “vedove di Bergoglio”, capitanate dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, cercano di opporsi in tutti i modi presentandosi come una specie di “partito politico progressista” che con il cristianesimo non c’entra proprio niente. Ma a Prevost non interessa, lui ha tracciato una direzione evangelica diversa: quella di una Chiesa sobria, coerente e scevra da ideologie, capace di abitare la modernità senza scadere nei luoghi comuni. Cristo torna al centro, senza trascurare i poveri. E soprattutto, la grande novità dell’intelligenza artificiale, che nei prossimi mesi tornerà centrale, tanto che si rumoreggia riguardo a una possibile “Rerum digitalium“. Vedremo. Resta il fatto che, in questi sei mesi, si respira un’area nuova, più pulita e più spirituale.