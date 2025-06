La sfida – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore

«Tempo fa, su Panorama, ho raccontato la storia del portiere del palazzo in cui ha sede la redazione. Un omone di origine serba che la sera tardi accompagnava le colleghe fino all’ingresso della metropolitana per evitare che facessero brutti incontri in una zona, quella della stazione Centrale, che nelle ore notturne non è ben frequentata. Era gentile, efficiente, per bene, il nostro portiere. Ma un anno fa, a causa dei divieti di circolazione imposti dall’amministrazione comunale di Milano ai veicoli più vecchi, è stato costretto a cambiare lavoro…»

A caccia del record

Con il Campo largo stordito dal referendum e Lega e Forza Italia senza alternative allo stare assieme, questo governo può davvero essere il primo a finire indenne una legislatura. A patto di fare le riforme, fisco in primis, e superare l’ultimo scoglio delle Regionali in autunno.

La stampa migliore ce l’ha all’estero

Wall Street Journal, Times, Cnn, Bbc: i media stranieri più autorevoli, pure quelli di sinistra, ormai la considerano la leader più affidabile dell’Ue, capace di tenere i rapporti con l’imprevedibile Trump. Saviano e compagni se ne facciano una ragione.

Auto, meglio di seconda mano

Gli italiani preferiscono acquistare vetture usate. Nel 2024 ne hanno comprate ben 3,1 milioni. Le ragioni? Prezzi più bassi e la possibilità di optare ancora per propulsori tradizionali, a benzina e diesel.

Diabete: allarme giovani

Cibo-spazzatura e una vita sempre più sedentaria sono alla base del precoce sviluppo della malattia di tipo 2. Che colpisce oltre 4 milioni di persone e colloca l’Italia tra i Paesi maggiormente investiti da questa «crisi metabolica».

Lo squalo torna ad azzannare

Di nuovo in libreria il libro che ha ispirato il film cult. Un viaggio nelle paure e nella psiche umana. Perché le vere belve, alla fine, siamo noi.